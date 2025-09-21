Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέραμο

Enikos Newsroom

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής, 21 Σεπτεμβρίου στην Νέα Πέραμο Αττικής.

Φωτιά στη Νέα Πέραμο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα, στο ύψος του 31ου χιλιομέτρου της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου, μεταξύ της περιοχής Λουτρόπυργος και Νεράκι, ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, νωρίτερα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο ανέφερε:
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

