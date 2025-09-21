Φωτιά στη Νέα Πέραμο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

21:41 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής, στο ύ...
21:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν μαχαίρι, κατσαβίδι και κινητά τηλέφωνα

Μαχαίρι, κατσαβίδι, κοπίδι και κινητά τηλέφωνα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, σε έρευνα που πραγματοπ...
20:53 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Βοιωτία: Η ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μία ηλικιωμένη γυναίκα με άνοια φέρεται να παρουσίασε η 62χρονη ως… μητέρα της, όταν οι ...
20:39 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Χίος: Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε οχηματαγωγό πλοίο – Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», σημαίας...
