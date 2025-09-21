Φωτιά στη Νέα Πέραμο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
2 ώρες πριν
ΗΠΑ: Χιλιάδες Αμερικανοί στο στάδιο για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ – Κεντρικός ομιλητής ο Τραμπ
1 ώρα πριν
Βοιωτία: Η ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
2 ώρες πριν
Νετανιάχου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης τεράστια αμοιβή στην τρομοκρατία – «Δεν θα υπάρξει τέτοιο κράτος»
42 λεπτά πριν
Πλατεία Αγίας Ειρήνης: Συγκλονίζει η 52χρονη που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου – «Ευχαριστώ τον Θεό που δεν σκοτώθηκα»
5 ώρες πριν
Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, όλοι μου δίνουν συγχαρητήρια για τον γιο μου» – Τι λέει ο πατέρας του 50χρονου που σκότωσε την αδελφή του
59 λεπτά πριν
Αριθμολογία: Ο αγγελικός αριθμός που σας συνοδεύει, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησής σας
6 ώρες πριν
Τα 5 ζώδια που μπορεί να δουν την ερωτική ζωή τους να μεταμορφώνεται έως τις 28 Σεπτεμβρίου – «Μία εβδομάδα βαθιάς αγάπης που θα αλλάξει πολλά»
3 ώρες πριν
Οι άνθρωποι που βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους την ίδια ώρα κάθε μέρα, συνήθως διαθέτουν αυτά τα 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά
11 λεπτά πριν
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Ο ρομαντισμός και η αθωότητα της Μαγδαληνής δοκιμάζονται στη νέα της ζωή – ΒΙΝΤΕΟ
19 λεπτά πριν
Γιώργος Κακοσαίος: «Η μαμά μας είναι πραγματικά η κολώνα του σπιτιού – Τόσα χρόνια είναι πάντα στήριγμα στον πατέρα μου»
26 λεπτά πριν