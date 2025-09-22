Χαμάς: «Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από δυτικές χώρες είναι “μια νίκη” για τους Παλαιστίνιους»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΧΑΜΑΣ

Η αναγνώριση από δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους είναι “μια νίκη” για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δήλωσε την Κυριακή, ο Μαχμούντ Μαρντάουι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία.

“Οι αναγνωρίσεις αυτές συνιστούν μια νίκη για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και τη νομιμότητα του αγώνα μας, και στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: ανεξάρτητα από το πόσο μακριά φτάνει η κατοχή (Ισραήλ, σ.σ.) στα εγκλήματά της, δεν θα μπορέσει ποτέ να διαγράψει τα εθνικά μας δικαιώματα”, δήλωσε ο Μαρντάουι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κάλεσε να ληφθούν “συγκεκριμένα μέτρα” που θα συνοδεύουν αυτές τις αναγνωρίσεις.

Αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον άμεσο τερματισμό “του γενοκτονικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την καταπολέμηση των σχεδίων προσάρτησης και ιουδαιοποίησης που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ”, τονίζει το παλαιστινιακό κίνημα.

00:44 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

