Σίσσυ Χρηστίδου: Η ατάκα «φωτιά» που «πρόδωσε» τον Κωνσταντίνο Βασάλο

Το πρωί της Κυριακής (21/09), η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» είχε απ’ όλα: χαμόγελα, πειράγματα και… αποκαλύψεις.

Η Σίσσυ Χρηστίδου πέταξε την ατάκα-φωτιά που όλοι περίμεναν εδώ και καιρό, επιβεβαιώνοντας με τον δικό της τρόπο αυτό που ψιθυριζόταν στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια: Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν είναι πια single!

«Οι άντρες μέσα σε ένα τέταρτο, είκοσι λεπτά, έχουν αποφασίσει σε ποια κατηγορία ανήκεις. Στη γυναίκα μπορεί να συμβεί πολύ μετά, να αποφασίσει ότι είναι ερωτευμένη μαζί σου. Στη γυναίκα μπορεί να “χτιστεί”, δεν είναι όπως στον άντρα», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια και πρόσθεσε: «Ε Κωνσταντίνε; Όχι, εσύ δεν είσαι ελεύθερος. Τι λέω…».

Η αντίδραση του Κωνσταντίνου Βασάλου ήρθε ακαριαία, απόλυτα cool και με δόση χιούμορ.

«Βλέπω λέμε διάφορα εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε δυναμικά το Σαββατοκύριακο. Με αποκαλύψεις», απάντησε, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς τη σχέση του.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φέρεται να είναι εδώ και αρκετούς μήνες ζευγάρι με τη Δανάη Βαρθολομάτου, τη στενή συνεργάτιδα του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού. Το ζευγάρι, αν και κρατά χαμηλούς τόνους, φαίνεται να είναι πολύ δεμένο, με τον ίδιο τον Βασάλο να επιλέγει μέχρι στιγμής να μην κάνει δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική του ζωή.