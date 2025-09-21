Σίσσυ Χρηστίδου: Η ατάκα «φωτιά» που «πρόδωσε» τον Κωνσταντίνο Βασάλο

Enikos Newsroom

lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου Κωνσταντίνος Βασάλος

Το πρωί της Κυριακής (21/09), η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» είχε απ’ όλα: χαμόγελα, πειράγματα και… αποκαλύψεις.

Κωνσταντίνος Βασάλος: Το αστείο βίντεο με τον Παύλο Σταματόπουλο, την Χριστίνα Κοντοβά και τα τηγανητά αυγά

Η Σίσσυ Χρηστίδου πέταξε την ατάκα-φωτιά που όλοι περίμεναν εδώ και καιρό, επιβεβαιώνοντας με τον δικό της τρόπο αυτό που ψιθυριζόταν στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια: Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν είναι πια single!

«Οι άντρες μέσα σε ένα τέταρτο, είκοσι λεπτά, έχουν αποφασίσει σε ποια κατηγορία ανήκεις. Στη γυναίκα μπορεί να συμβεί πολύ μετά, να αποφασίσει ότι είναι ερωτευμένη μαζί σου. Στη γυναίκα μπορεί να “χτιστεί”, δεν είναι όπως στον άντρα», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια και πρόσθεσε: «Ε Κωνσταντίνε; Όχι, εσύ δεν είσαι ελεύθερος. Τι λέω…».

Η αντίδραση του Κωνσταντίνου Βασάλου ήρθε ακαριαία, απόλυτα cool και με δόση χιούμορ.

«Βλέπω λέμε διάφορα εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε δυναμικά το Σαββατοκύριακο. Με αποκαλύψεις», απάντησε, επιβεβαιώνοντας εμμέσως πλην σαφώς τη σχέση του.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος φέρεται να είναι εδώ και αρκετούς μήνες ζευγάρι με τη Δανάη Βαρθολομάτου, τη στενή συνεργάτιδα του τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού. Το ζευγάρι, αν και κρατά χαμηλούς τόνους, φαίνεται να είναι πολύ δεμένο, με τον ίδιο τον Βασάλο να επιλέγει μέχρι στιγμής να μην κάνει δημόσιες δηλώσεις για την προσωπική του ζωή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές – Η προθεσμία και οι λεπτομέ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως αύριο οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
18:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Χρανιώτης: «Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω να προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου»

Σε μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση, ο Γιώργος Χρανιώτης μίλησε για τις δυσκολίες και τα άγχη ...
17:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: Η νέα οικογενειακή φωτογραφία που «έκλεψε» καρδιές

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτ...
14:22 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Χάρι: Σχέδια για κοινή δημόσια εμφάνιση με τον βασιλιά Κάρολο – Στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ σε φιλανθρωπική εκδήλωση

Συνομιλίες στο παλάτι του Μπάκιγχαμ βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη σταδιακή δημόσια επανένω...
13:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν γνώρισα τον Μπρούνο Τσερέλα έπαθα… πλάκα – Αναρωτιόμουν αν είμαστε σαν λαός, Κατίνες»

Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για τον σύντροφο της Αθηνάς Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα, η Σίσσυ Χ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος