Νετανιάχου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης τεράστια αμοιβή στην τρομοκρατία – «Δεν θα υπάρξει τέτοιο κράτος»

Enikos Newsroom

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απευθύνει στους δυτικούς ηγέτες οι οποίοι αναγνώρισαν νωρίτερα σήμερα αυτό το κράτος.

“Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: προσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία”, δήλωσε ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

“Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη”, πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Επεκτείνει τον οικισμό στην Δυτική Όχθη.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του θα επεκτείνει τον εβραϊκό εποικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.  “Εδώ και χρόνια, εμπόδισα τη δημιουργία αυτού του τρομοκρατικού κράτους παρά τις τεράστιες πιέσεις, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

“Διπλασιάσαμε τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη) και θα συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο”, πρόσθεσε.

19:41 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

