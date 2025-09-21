Τέμπη: Σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – Δείτε εικόνες

Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Τέμπη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι το απόγευμα στην Αθήνα

Στη συγκέντρωση συμμετέχουν χιλιάδες πολίτες, συγγενείς θυμάτων, καθώς και εκπρόσωποι από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρόμενος έξω από τη Βουλή των Ελλήνων. Όπως είχε δηλώσει, η απεργία πείνας αποτελεί την ύστατη μορφή διαμαρτυρίας, με βασικό αίτημα την εκταφή της σορού του παιδιού του, προκειμένου, όπως τονίζει, να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων, που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Ο Πάνος Ρούτσι παραμένει εδώ και ημέρες έξω από τη Βουλή, στο σημείο όπου είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, μαζί με τα ονόματα των υπόλοιπων θυμάτων του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Την συγκέντρωση συμπαράστασης στηρίζουν δεκάδες σωματεία του πολιτισμού. Συνολικά 55 πολιτιστικά σωματεία, ανάμεσά τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, καθώς και μουσικά σωματεία από όλη την Ελλάδα, έχουν εκφράσει δημόσια την υποστήριξή τους στον αγώνα του.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα σωματεία αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες όσων οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους με βαριές βλάβες και αναπηρίες.

Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του. Είμαστε με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών μέχρι τέλους. Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη» .

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε εικόνες

Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι Σύνταγμα - Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι

