Θήβα: Επίθεση με πέτρες σε αυτοκίνητα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας – Πέντε συλλήψεις

Σε πέντε συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για επίθεση με πέτρες εναντίον διερχόμενων οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Θήβας.

Το περιστατικό συνέβη στο 84,5 χλμ. της εθνικής οδού, όταν μία ομάδα ατόμων επιτέθηκε με πέτρες κατά διερχόμενων οχημάτων. Οδηγοί έκαναν σχετική καταγγελία στο Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών που οδήγησε σε πέντε συλλήψεις. Πρόκειται για δύο άνδρες, μία γυναίκα και δύο ανήλικους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αστυνομικοί της Α΄ Ο.Π.Κ.Ε. Λιβαδειάς και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ εντόπισαν τους δράστες πλησίον οχήματος που ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στο οδόστρωμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις μεγάλες πέτρες, που είχαν τοποθετηθεί με τρόπο που εγκυμονούσε σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Ο οδηγός του οχήματος, ένας από τους ενήλικους συλληφθέντες, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε για περαιτέρω έλεγχο στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία και άλλες συναφείς παραβάσεις.