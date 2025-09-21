Αεροδρόμια: Πολύωρες καθυστερήσεις και σήμερα σε Βρυξέλλες και Χίθροου από την κυβερνοεπίθεση στο check-in – «Ζητούμε συγγνώμη»

Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Χίθροου έχουν και την Κυριακή προβλήματα με το check-in μετά την κυβερνοεπίθεση της Παρασκευής. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε και την Κυριακή από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο, Δευτέρα, από αυτό, καθώς δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα με το σύστημα check-in που οφείλονται στην κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του αεροδρομίου.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

Το Χίθροου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα επακόλουθα της χθεσινής κυβερνοεπίθεσης, καθώς οι επιβάτες αντιμετωπίζουν μια δεύτερη ημέρα ταξιδιωτικής κόλασης με πτήσεις που έχουν ήδη καθυστερήσει και ακυρωθεί.

Οι αρχές του αεροδρομίου του Χίθροου κάλεσαν και την Κυριακή τους πολίτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους και να φτάνουν νωρίτερα από το συνηθισμένο. Μια ανακοίνωση στον ιστότοπό τους σήμερα το πρωί ανέφερε: ” “Οι εργασίες συνεχίζονται για την επίλυση και την ανάκαμψη από τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος της αεροπορικής εταιρείας Collins Aerospace την Παρασκευή, η οποία επηρέασε το check-in.

‘Ζητούμε συγγνώμη από όσους αντιμετώπισαν καθυστερήσεις, αλλά με τη συνεργασία μας με τις αεροπορικές εταιρείες, η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων συνέχισε να εκτελείται.

‘Ενθαρρύνουμε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν ταξιδέψουν στο Χίθροου και να φτάνουν όχι νωρίτερα από τρεις ώρες για τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και δύο ώρες για τις πτήσεις μικρών αποστάσεων.

Οι χάκερς που έβαλαν στόχο την Collins Aerospace, μια εταιρεία τεχνολογίας που παρέχει υπηρεσίες για πολλές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, προκάλεσαν χάος στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου χθες, αφήνοντας τους παραθεριστές κολλημένους σε τρίωρες ουρές για check-in.

Τα συστήματα check-in και επιβίβασης παρέλυσαν, αναγκάζοντας το προσωπικό να περάσει στη χειροκίνητη επεξεργασία και προκαλώντας εκατοντάδες καθυστερήσεις, ακόμα και ακυρώσεις πτήσεων.