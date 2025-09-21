Βοιωτία: Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Η στιγμή της σύλληψης

Φωτογραφία ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την στιγμή της σύλληψη της 62χρονης, η οποία φέρεται να έθαψε την μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της, πριν από δύο χρόνια, στη Βοιωτία.

Η γυναίκα φέρεται να έθαψε την μητέρα της, ώστε η ίδια να παίρνει την σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Σημειώνεται ότι η άτυχη ηλικιωμένη δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία, ενώ αργότερα έγινε καταγγελία στον Εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας, ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς τι είχε κάνει πριν από δύο χρόνια. Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ, προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

Σύμφωνα με το Mega, θα γίνει εξέταση στα οστά της νεκρής γυναίκας ώστε να διαπιστωθεί πότε έφυγε από την ζωή και εάν πέθανε από παθολογικά αίτια.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η 62χρονη φέρεται να ομολόγησε: «Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, την μεταφέραμε και την θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

Το Mega μετέδωσε την φωτογραφία από την στιγμή της σύλληψης, που έγινε χθες, Σάββατο 20/9.

«Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ»

«Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε οτι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Δεν μας έλεγε σε ποια. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψεις η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν δεχόταν κανέναν στο σπίτι», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη – Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα δημοσκόπησης

Σε κρίσιμη καμπή η «πράσινη μετάβαση» της ακτοπλοΐας – Οι πόροι παραμένουν “κλειδωμένοι”, λένε εκπρόσωποι του κλάδου

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Η Apple μόλις έκανε μια σημαντική αλλαγή στο iPhone σας, αλλά δεν αρέσει σε όλους – Δείτε πώς να την αναιρέσετε
περισσότερα
18:24 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα εγκαύματά της και η 36χρονη Μαρία

Δεν τα κατάφερε η 36χρονη Μαρία, που είχε υποστεί βαριά εγκαύματα από την φωτιά που είχε ξεσπά...
18:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/9) σε δασική έκταση στον Άγιο Ονούφριο, στη Μαγν...
17:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, όλοι μου δίνουν συγχαρητήρια για τον γιο μου» – Τι λέει ο πατέρας του 50χρονου που σκότωσε την αδελφή του

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί ο 50χρονος που ομολόγησε ότι έπνιξε με σακούλα τ...
16:08 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: Στο Σύνταγμα με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή»

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) στο Σύνταγμα, όπου μετέβη η ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος