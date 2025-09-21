Βοιωτία: Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της

Φωτογραφία ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την στιγμή της σύλληψη της 62χρονης, η οποία φέρεται να έθαψε την μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της, πριν από δύο χρόνια, στη Βοιωτία.

Η γυναίκα φέρεται να έθαψε την μητέρα της, ώστε η ίδια να παίρνει την σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Σημειώνεται ότι η άτυχη ηλικιωμένη δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό στη Βοιωτία, ενώ αργότερα έγινε καταγγελία στον Εισαγγελέα Θήβας και οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες.

Χθες, η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας, ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια αποκάλυψε στους αστυνομικούς τι είχε κάνει πριν από δύο χρόνια. Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ, προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, τον οποίο δεν κατονόμασε. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.

Σύμφωνα με το Mega, θα γίνει εξέταση στα οστά της νεκρής γυναίκας ώστε να διαπιστωθεί πότε έφυγε από την ζωή και εάν πέθανε από παθολογικά αίτια.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, η 62χρονη φέρεται να ομολόγησε: «Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα «Γ.», που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, την μεταφέραμε και την θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι».

Το Mega μετέδωσε την φωτογραφία από την στιγμή της σύλληψης, που έγινε χθες, Σάββατο 20/9.

«Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ»

«Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε οτι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Δεν μας έλεγε σε ποια. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψεις η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν δεχόταν κανέναν στο σπίτι», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης.