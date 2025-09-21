Πύργος: Ένας τραυματίας σε σφοδρή σύγκρουση 3 αυτοκινήτων – Δείτε εικόνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πύργος: Τροχαίο με καραμπόλα 3 αυτοκινήτων - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός ατόμου και σοβαρές υλικές ζημιές σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Λαμπετίου, στον Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, όχημα που κινούνταν προς την οδό Παυσανίου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που βρισκόταν σε κανονική πορεία από την αντίθετη κατεύθυνση. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του πρώτου οχήματος, ενώ το δεύτερο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τρίτο αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός οδηγού, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πύργου.

