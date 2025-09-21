ΥΠΕΞ Ισραήλ: Aπορρίπτει τη «μονομερή» δήλωση αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες

Enikos Newsroom

διεθνή

Το υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ,  έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ότι απορρίπτει τη “μονομερή” δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

“Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες”, τονίζει το υπουργείο. “Η δήλωση αυτή δεν ευνοεί την ειρήνη, αντίθετα, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον”, προσθέτει καταγγέλλοντας “μια ανταμοιβή για τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα”.

“Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί κανένα αποσπασματικό ή φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να δεχτεί ευπρόσβλητα σύνορα”, δηλώνει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

“Η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και αναζήτησης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει περαιτέρω την πολυπόθητη ειρήνη”, συνεχίζει.

“Εάν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση θέλουν πράγματι να σταθεροποιήσουν την περιοχή, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της”, υπογραμμίζει το υπουργείο.

