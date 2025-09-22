Νέο περιστατικό με ρωσικά μαχητικά πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Μετά την πρόσφατη παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά, νέο περιστατικό σημειώθηκε, πάνω από τη Βαλτική θάλασσα.

Η γερμανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι δύο Eurofighter απογειώθηκαν εκτάκτως την Κυριακή για να παρακολουθήσουν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που πετούσε πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Όπως ανακοίνωσε η Luftwaffe, η αποστολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της «δύναμης άμεσης αντίδρασης» του ΝΑΤΟ, καθώς το ρωσικό IL-20M πετούσε χωρίς σχέδιο πτήσης. Αφού τα γερμανικά Eurofighter επιβεβαίωσαν οπτικά το αεροσκάφος, ανέλαβαν τον έλεγχο συμμαχικά αεροσκάφη από την πολεμική αεροπορία της Σουηδίας.