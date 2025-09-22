Βόρεια Κορέα: Ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ ο Κιμ Γιονγκ Ουν – «Έχω καλές αναμνήσεις από τον Τραμπ»

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η Ουάσιγκτον αποσύρει το αίτημά της να εγκαταλείψει η χώρα του τα πυρηνικά της όπλα σύμφωνα με όσα ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα αναφερόμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει κάποιες «καλές αναμνήσεις».

Ο Κιμ συναντήθηκε με τον Τραμπ τρεις φορές σε υψηλού επιπέδου συνόδους κορυφής κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού προέδρου, πριν οι συνομιλίες ΗΠΑ – Βόρειας Κορέας καταρρεύσουν στο Ανόι το 2019 λόγω των παραχωρήσεων που ήταν διατεθειμένη να κάνει η Πιονγιάνγκ.

«Εξακολουθώ να έχω καλές αναμνήσεις από τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Τραμπ», δήλωσε ο Κιμ σε μια εκτενή ομιλία του στο κοινοβούλιο της χώρας, στην οποία έδειξε επίσης ότι ανοιχτός για συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους με την αποπυρηνικοποίηση και, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, επιθυμούν πραγματικά την ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε», δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κεντρικής Κορεατικής Υπηρεσίας Ειδήσεων (KCNA).

Η απαίτηση να εγκαταλείψει η Βόρεια Κορέα το πυρηνικό της οπλοστάσιο αποτελεί από καιρό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών, με την Πιονγιάνγκ να υπόκειται σε διαδοχικές κυρώσεις του ΟΗΕ για τα απαγορευμένα προγράμματα όπλων της.

Ο Κιμ δήλωσε ότι οι κυρώσεις βοήθησαν τη Βόρεια Κορέα να «γίνει ισχυρότερη, να αναπτύξει αντοχή και αντίσταση που δεν μπορούν να συντριβούν από καμία πίεση».

Μετά την αποτυχημένη σύνοδο κορυφής του 2019, η Βόρεια Κορέα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα πυρηνικά της όπλα και έχει αυτοανακηρυχθεί «αμετάκλητη» πυρηνική δύναμη.

Ο Κιμ επανέλαβε ότι η αποπυρηνικοποίηση δεν αποτελεί επιλογή. «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά μας όπλα… Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις, ούτε τώρα ούτε ποτέ, για ανταλλαγή οτιδήποτε με εχθρικές χώρες σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων».

Υποστήριξε ότι ήταν θέμα επιβίωσης για τη χώρα του να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα για να προστατεύσει την ασφάλειά της ενόψει των σοβαρών απειλών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα.

Είπε ότι απέρριψε τις πρόσφατες προτάσεις της Ουάσιγκτον και της Σεούλ για διάλογο ως ανειλικρινείς, επειδή η βασική τους πρόθεση να αποδυναμώσουν τη Βόρεια Κορέα και να καταστρέψουν το καθεστώς του παραμένει αμετάβλητη.

Είπε ότι η πρόταση της Νότιας Κορέας για τη σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας ήταν απόδειξη αυτού.

«Ο κόσμος γνωρίζει ήδη καλά τι κάνει η Αμερική όταν αναγκάζει μια χώρα να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα και να αφοπλιστεί», είπε.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά μας όπλα».

Ο Κιμ είπε επίσης ότι «δεν έχει κανένα λόγο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Νότια Κορέα», παρόλο που ο νέος πρόεδρος της Σεούλ, Λι Τζε-μιουνγκ, έχει επιδιώξει να μειώσει τις εντάσεις με τη Βόρεια Κορέα.

«Καθιστούμε σαφές ότι δεν θα διαπραγματευτούμε μαζί τους με κανέναν τρόπο», είπε.

Πηγές: AFP, Reuters, AP