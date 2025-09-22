Κριμαία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 15 τραυματίες έπειτα από επιδρομή ουκρανικών drones – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Κυριακή (21/9) επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη χερσόνησο της Κριμαίας, εξαιτίας της οποίας δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

‼️🇷🇺☦The number of dead and wounded from the enemy attack on Crimea is growing… ➖”According to updated data, currently 3 people have died and 16 have been injured as a result of the UAV attack in the area of the urban-type settlement Foros,” said the head of Crimea, S.… https://t.co/7DmE5DpAAE pic.twitter.com/fSrUmap6d4 — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) September 21, 2025

«Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», αναφέρει ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

🇷🇺⚔️🇺🇦 Around 15 people were injured in a Ukrainian drone attack on Crimea, with fatalities reported — the exact number is still being clarified. According to Mash, several facilities at the Foros sanatorium, the Terletsky boarding house, and a school building in one of the… pic.twitter.com/9L9LLDtyPy — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) September 21, 2025

«Εξαιτίας αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν», επισημαίνει το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, κάνοντας λόγο για «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων».