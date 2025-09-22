Κριμαία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 15 τραυματίες έπειτα από επιδρομή ουκρανικών drones – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Κυριακή (21/9) επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη χερσόνησο της Κριμαίας, εξαιτίας της οποίας δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», αναφέρει ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

«Εξαιτίας αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν», επισημαίνει το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, κάνοντας λόγο για «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων».

