Ηλίας Μαμαλάκης για τον χώρο της γαστρονομίας: «Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός – Μερικοί ήθελαν απλώς να κάνουν τη φιγούρα τους»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ηλίας Μαμαλάκης

Ο αγαπημένος σεφ, Ηλίας Μαμαλάκης, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ και άνοιξε την καρδιά του για τον χώρο της γαστρονομίας, τον έντονο ανταγωνισμό που υπάρχει, αλλά και τη δική του πορεία.

Ο γνωστός σεφ παραδέχτηκε ότι η γαστρονομία στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν χώρο όπου κυριαρχεί ο ανταγωνισμός.

«Στο κύκλωμα το δικό μου έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Έχουν βγει βιβλία από σεφ τα οποία απευθύνονται μόνο σε σεφ, γιατί ήθελαν να κάνουν την φιγούρα τους και αν το διαβάσει μια νοικοκυρά δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως. Διότι χρησιμοποιούνται όροι της γαλλικής διαλέκτου και ούτω καθεξής. Άρα, λοιπόν, το θέμα μου είναι ότι δεν θέλω να με ονομάζουν πατριάρχη ή δάσκαλο ή οτιδήποτε. Έκανα αυτή τη δουλειά χωρίς να έχω βλέψεις σε κανέναν τίτλο. Αυτό που άρεσε σε εμένα έκανα και τον άλλον κόσμο να του αρέσει», είπε μεταξύ άλλων.

