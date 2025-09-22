Γαλλία: Ο Μακρόν απαιτεί την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία στην Παλαιστίνη – BINTEO

Η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, παραμονή της αναγνώρισης από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η απελευθέρωσή τους «συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», δήλωσε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη.

“I recognize the legitimacy of so many Palestinian people who want a state,” French President Emmanuel Macron tells CBS.#Macron #Palestine pic.twitter.com/XPQgWYCAiN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 21, 2025

Σημειώνεται ότι η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον δέκα χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα (22/9) στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.