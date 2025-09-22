Γαλλία: Ο Μακρόν απαιτεί την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία στην Παλαιστίνη – BINTEO

Enikos Newsroom

διεθνή

ΜΑΚΡΟΝ ΣΥΝΕNΤΕΥΞΗ CBS

Η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, παραμονή της αναγνώρισης από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.

Μακρόν: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς – ΒΙΝΤΕΟ

Η απελευθέρωσή τους «συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», δήλωσε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον δέκα χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα (22/9) στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές – Η προθεσμία και οι λεπτομέ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως αύριο οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:44 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σύμφωνα με την αυτόματη λύ...
00:00 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Χαμάς: «Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από δυτικές χώρες είναι “μια νίκη” για τους Παλαιστίνιους»

Η αναγνώριση από δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους είναι “μια νίκη” για τα...
23:42 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Πορτογαλία: Ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, ανακοίνωσε την Κυριακή (21/9) ότι η χώρ...
22:40 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Τι σημαίνει η αναγνώριση της Παλαιστίνης από 4 δυτικές χώρες και γιατί γίνεται τώρα – Ανάλυση του BBC

Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Πορτογαλία και Καναδάς αναγνώρισαν ως ανεξάρτητο κράτος την Παλαι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος