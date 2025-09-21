Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1 – 1: «Χ»ωρίς νικητή το ντέρμπι «αιωνίων»

Αν και ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη στα χέρια του μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα με το γκολ του Ντέσερες, ο Ελ Κααμπί «πάγωσε» τη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει όρθιος μέσα στη Λεωφόρο.

21:24 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

