Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1 – 1: «Χ»ωρίς νικητή το ντέρμπι «αιωνίων»

Αν και ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη στα χέρια του μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα με το γκολ του Ντέσερες, ο Ελ Κααμπί «πάγωσε» τη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει όρθιος μέσα στη Λεωφόρο.