Νέα Αριστερά: «Για ποια ασφάλεια μιλά ο κ. Μητσοτάκης;»

Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Αριστερά

«Την ώρα που η ελληνική κοινωνία καλείται να σηκώσει το δυσβάσταχτο κόστος ζωής, μαζί με την αδυναμία πρόσβασης στη στέγη, τη διάλυση του ΕΣΥ και την καθημερινή ανασφάλεια, ο κ. Μητσοτάκης, στο κυριακάτικο του σημείωμα, πανηγυρίζει για την “αμυντική θωράκιση” της χώρας και την “αναβάθμιση” της γεωπολιτικής της θέσης», υπογραμμίζει σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου της Νέας Αριστεράς.

Νέα Αριστερά: «Κρεσέντο ναρκισσισμού και αυτοθαυμασμού» η ομιλία Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ

«Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να πείσει ολόκληρη την κοινωνία ότι με την απλή “κατανάλωση” υπερεξοπλισμών και Βelharra θα επέλθει και η “ασφάλεια”, αλλά αυτό που απλώς καταφέρνει είναι να χαϊδέψει τα ακροδεξιά ακροατήρια, ειδικά τώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την κυβέρνηση να παραπαίει», σημειώνει και προσθέτει: «Η αλήθεια είναι απλή:

  • Η κυβέρνηση της ΝΔ δεσμεύει δισεκατομμύρια ευρώ για φρεγάτες και εξοπλιστικά, την ώρα που οι νέοι εγκαταλείπουν τις σπουδές τους γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν ενοίκιο.
  • Αρνείται πεισματικά να βάλει φρένο στα καρτέλ της ενέργειας, την ώρα που οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα για ρεύμα.
  • Μιλά για “κυριαρχικά δικαιώματα” και “σταθερότητα”, την ώρα που οι πραγματικές ανάγκες της πλειοψηφίας -υγεία, παιδεία, κοινωνική προστασία- μένουν ανεκπλήρωτες».

«Ως Νέα Αριστερά δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το ψευτοδίλημμα “ή φρεγάτες ή ανασφάλεια”», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «η πραγματική ασφάλεια για την κοινωνία χτίζεται:

  • με σχολεία και πανεπιστήμια που δεν καταρρέουν,
  • με νοσοκομεία που δεν αφήνουν ασθενείς να πεθαίνουν στις λίστες αναμονής,
  • με στέγη, αξιοπρεπείς μισθούς και εργασιακά δικαιώματα,
  • με ειρήνη και αλληλεγγύη για τους λαούς, όχι με νέες εξοπλιστικές κούρσες».

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο, τη συνεργασία και τη δίκαιη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της, προς όφελος της κοινωνίας και όχι των ενεργειακών κολοσσών. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μας πείσει ότι η ασφάλεια βρίσκεται στα κανόνια και στις φρεγάτες», συνεχίζει και καταλήγει:

«Εμείς λέμε καθαρά: Η πραγματική ασφάλεια βρίσκεται στον σεβασμό και την εκπλήρωση των αναγκών της κοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

16:25 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κεραμέως: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία συνιστούν συνταγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου νομοσχεδίου, με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση ...
13:57 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ούτε λέξη από τον κ. Μητσοτάκη για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη επισημαίνει την ...
12:24 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης: Δεν ζητάμε απλώς εκλογές, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια ικανή προοδευτική κυβέρνηση

«Αποτελεί κοινωνική απαίτηση και εθνική αναγκαιότητα η Ελλάδα να αλλάξει πορεία όσο το δυνατόν...
10:16 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η 4η υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra θα αναβαθμίσει θεαματικά το Πολεμικό Ναυτικό – Σε διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη

Στην έναρξη της διαδικασίας  για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλ...
