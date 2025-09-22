Βοιωτία: «Αντιμετώπιζα οικονομικά προβλήματα, για αυτό απέκρυψα τον θάνατό της» λέει η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της

Μία υπόθεση που προκαλεί φρίκη αποκαλύφθηκε σε χωριό της Βοιωτίας. Μίας 62χρονη φέρεται να έθαψε την μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της, αλλά και το επίδομα αναπηρίας της. Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν, όταν έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας, οδηγώντας τις Αρχές να ξεκινήσουν τις έρευνες, με την 62χρονη να προσπαθεί αρχικά να παρουσιάσει μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της, και στη συνέχεια να αποκαλύπτει πως με τον συνεργό της την έθαψαν σε ένα στάβλο κοντά στο σπίτι.

Οι ισχυρισμοί της, ωστόσο, μένει να αποδειχτούν και από τις εξειδικευμένες εξετάσεις που θα γίνουν στα οστά που βρέθηκαν στο σημείο όπου υπέδειξε στους αστυνομικούς. Απ’ αυτές τις εξετάσεις αναμένεται να αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατος της άτυχης γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως λέει η κόρη, και πότε αυτός επήλθε, καθώς υπάρχουν μάρτυρες που αναφέρουν ότι έχουν να δουν την ηλικιωμένη εδώ και πέντε χρόνια.

Σε βάρος της 62χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ψευδούς κατάθεσης, ανθρωποκτονίας από αμέλεια και απάτης.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση είδε το φως, ύστερα από καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας. Πριν από μερικές μέρες, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της 62χρονης για να κάνουν έρευνα και η ίδια τους είπε ότι η μητέρα της λείπει, καλώντας τους να ξαναπάνε.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν και την επόμενη ημέρα και τότε η 62χρονη τους εμφάνισε ως μητέρα της μια 85χρονη γυναίκα με άνοια. Με την επιμονή των αστυνομικών αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ότι δηλαδή επρόκειτο για μια γειτόνισσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι η 62χρονη δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της, αλλά, με τη βοήθεια αλλοδαπού συνεργού, μετέφερε και έθαψε την σορό στον στάβλο. Από τότε η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από την καθημερινότητα του χωριού, γεγονός που είχε προκαλέσει πολλά ερωτήματα στους κατοίκους.

«Τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε δικό μας στάβλο, κοντά στο σπίτι»

Ύστερα από έρευνα των αρχών και την προσαγωγή της, η 62χρονη ομολόγησε την πράξη της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη υποστήριξε πως η μητέρα της είχε πεθάνει στο σπίτι από παθολογικά αίτια, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί την ακριβή ημερομηνία. Όπως ανέφερε, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατο, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τις παροχές.

Μιλώντας στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Star, η 62χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε:

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2023 απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια. Εγώ αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και έτσι απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε δικό μας στάβλο, κοντά στο σπίτι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια από έναν γείτονα της, λέγοντάς του ότι ήθελε να πάρει την ηλικιωμένη θεία του στο σπίτι της για να την παρουσιάσει ως μητέρα της. Ο λόγος; Όπως του είπε, ένα κλιμάκιο θα πήγαινε σπίτι της για έλεγχο και αν η ηλικιωμένη μητέρα της δεν ήταν εκεί τότε θα ζητούσαν πίσω τα λεφτά από τη σύνταξη και το επίδομα. Ως δικαιολογία για την απουσία της μητέρας της, ανέφερε πως βρισκόταν σε κάποιο ίδρυμα στην Κόρινθο. Φέρεται μάλιστα να είπε στον γείτονά της πως αν δε τη βοηθήσει θα αυτοκτονήσει.

Η 62χρονη θα πρέπει επίσης να δώσει εξηγήσεις ποιος είναι ο άνδρας με το όνομα «Γιάννης» που σύμφωνα με πληροφορίες τη βοήθησε να θάψουν τη μητέρα της.