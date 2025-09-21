Βοιωτία: Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη με την 62χρονη που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει την σύνταξή της – Η καταγγελία, οι έρευνες και οι μαρτυρίες

Μία καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας αποτέλεσε την αφορμή για να ξετυλιχτεί το κουβάρι της φρικτής υπόθεσης, με την 62χρονη που είχε θάψει την μητέρα της σε στάβλο, δίπλα στο σπίτι της, στη Βοιωτία.

Η 62χρονη, διευθύντρια σε ΚΕΠ της περιοχής Οινοφύτων, φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της, που πέθανε από παθολογικά αίτια, το καλοκαίρι του 2023, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της.

Οι ισχυρισμοί της, ωστόσο, μένει να αποδειχτούν και από τις εξειδικευμένες εξετάσεις που θα γίνουν στα οστά που βρέθηκαν στο σημείο όπου υπέδειξε στους αστυνομικούς. Απ’ αυτές τις εξετάσεις αναμένεται να αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατος της άτυχης γυναίκας οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όπως λέει η κόρη, και πότε αυτός επήλθε, καθώς υπάρχουν μάρτυρες που αναφέρουν ότι έχουν να δουν την ηλικιωμένη εδώ και πέντε χρόνια.

Σε βάρος της 62χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, ψευδούς κατάθεσης, ανθρωποκτονίας από αμέλεια και απάτης. Την Δευτέρα (22/9) αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας, ώστε ο αρμόδιος εισαγγελέας να ασκήσει τις ποινικές διώξεις σε βάρος της και να την παραπέμψει στην κύρια ανάκριση.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση είδε το φως, ύστερα από καταγγελία που έγινε στον εισαγγελέα Θήβας. Πριν από μερικές μέρες, οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της 62χρονης για να κάνουν έρευνα και η ίδια τους είπε ότι η μητέρα της λείπει, καλώντας τους να ξαναπάνε.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν και την επόμενη ημέρα και τότε η 62χρονη τους εμφάνισε ως μητέρα της μια 85χρονη γυναίκα με άνοια. Με την επιμονή των αστυνομικών αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ότι δηλαδή επρόκειτο για μια γειτόνισσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι η 62χρονη δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της, αλλά, με τη βοήθεια αλλοδαπού συνεργού, μετέφερε και έθαψε την σορό στον στάβλο. Από τότε η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από την καθημερινότητα του χωριού, γεγονός που είχε προκαλέσει πολλά ερωτήματα στους κατοίκους.

«Τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε δικό μας στάβλο, κοντά στο σπίτι»

Ύστερα από έρευνα των αρχών και την προσαγωγή της, η 62χρονη ομολόγησε την πράξη της. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη υποστήριξε πως η μητέρα της είχε πεθάνει στο σπίτι από παθολογικά αίτια, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί την ακριβή ημερομηνία. Όπως ανέφερε, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατο, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τις παροχές.

Μιλώντας στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Star, η 62χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε:

«Η μητέρα μου είχε κινητικά προβλήματα. Το καλοκαίρι του 2023 απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια. Εγώ αντιμετώπιζα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, και έτσι απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, για να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και τη σύνταξή της. Με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού τη μεταφέραμε και τη θάψαμε σε δικό μας στάβλο, κοντά στο σπίτι».

«Βοήθησέ με, αλλιώς θα αυτοκτονήσω»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η 62χρονη είχε αναζητήσει βοήθεια από έναν γείτονα της, λέγοντάς του ότι ήθελε να πάρει την ηλικιωμένη θεία του στο σπίτι της για να την παρουσιάσει ως μητέρα της.

Όπως του είπε, ο λόγος ήταν ότι ένα κλιμάκιο θα πήγαινε σπίτι της για έλεγχο και αν η ηλικιωμένη μητέρα της δεν ήταν εκεί τότε θα ζητούσαν πίσω τα λεφτά από την σύνταξη και το επίδομα. Ως δικαιολογία για την απουσία της μητέρας της, ανέφερε πως βρισκόταν σε κάποιο ίδρυμα στην Κόρινθο. Φέρεται μάλιστα να είπε στον γείτονά της πως αν δεν την βοηθήσει θα αυτοκτονήσει.

«Μου ζήτησε να την βοηθήσω αλλιώς μου είπε ότι θα αυτοκτονήσει. Μου είπε ότι έπαιρνε την ηλικιωμένη θεία στο σπίτι γιατί θα πήγαινε κλιμάκιο για να δει την μητέρα της, η οποία, όπως μου ανέφερε, ήταν στην Κόρινθο σε ένα ίδρυμα», είπε ο γείτονας.

Η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης

Το Mega μετέδωσε μία φωτογραφία ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης της 62χρονης, η οποία έθαψε την μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της.

«Είχα παρέμβει κι εγώ πολλές φορές για να μάθουμε πού βρίσκεται η μητέρα της. Είχαμε καταλάβει ότι κάτι γινόταν εδώ, αλλά δεν ήμασταν σίγουροι γιατί μας έλεγε οτι την είχε κλείσει σε ιδιωτική δομή. Δεν μας έλεγε σε ποια. Προφασιζόταν ότι δεν ήθελε επισκέψεις η μητέρα της, γιατί είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν δεχόταν κανέναν στο σπίτι», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της κοινότητας Κλειδιού, Τάκης Αικατερίνης στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ανακοίνωση για την φρικτή υπόθεση εξέδωσε αργά το απόγευμα της Κυριακής (21/9) η ΕΛ.ΑΣ.

Επισημαίνεται αναλυτικά:

«Συνελήφθη ημεδαπή, χθες (20-09-2025) το βράδυ σε περιοχή της Βοιωτίας, στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας διερεύνησης της εξαφάνισης της μόνης συνοίκου μητέρας της και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο της μητέρας της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Η συλληφθείσα υπέδειξε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, το σημείο ταφής της αποβιώσασας μητέρας της, παραπλεύρως της οικίας της, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή, κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός (με κλινοσκεπάσματα), ο οποίος περισυνελλέγη και θα αποσταλεί αρμοδίως για εξέταση.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδή κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη.

Την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Τανάγρας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».