Δύσκολες ώρες για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Πέθανε η μητέρα του – «Θα μου λείπεις, όπως πάντα»

Στη θλίψη βυθίστηκε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πέθανε η μητέρα του και ο ίδιος την «αποχαιρέτησε» με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ο ηθοποιός ανέβασε μια σειρά από κοινές φωτογραφίες τους και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του:

«Ξεκουράσου μάνα μου, καλό σου ταξίδι. Θα μου λείπεις, ,όπως πάντα ❤️20/09/2025»

Η μητέρα του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη ζούσε στην Αγγλία και ο ηθοποιός είχε δημοσιεύσει σχεδόν πριν από έναν μήνα μία σπάνια κοινή τους φωτογραφία.