Grand Hotel: Πρεμιέρα απόψε για την σειρά εποχής – Ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου;

Ο 2ος Κύκλος του GRAND HOTEL έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

Όσα θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

Ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου; Η Αλίκη, ερείπιο ψυχολογικά, κατηγορεί αρχικά την Κυβέλη και τον Ρήγα, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι και ο Άρης φαίνεται να κρύβει πολλά.

Ο Χρόνης, πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία. Ο Χαραλάμπης, από την φυλακή, ζητάει δικαίωση για τον ανιψιό του, όταν η πόρτα ανοίγει και του ανακοινώνεται ότι είναι ελεύθερος. Τίποτα, όμως, δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα…

Η Αλίκη δεν φοβάται τίποτα πια και εκφράζει προκλητικά την αποστροφή της προς τον Ρήγα, πράγμα που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο. Ο Άρης γίνεται κρυφά ο φύλακας άγγελός της, προσπαθώντας να τηρήσει την υπόσχεση που έχει δώσει στον φίλο του…

Τα χρέη και ο καημός του Χαραλάμπη να ανακαλύψει τον δολοφόνο του ανιψιού του τον οδηγούν όλο και βαθύτερα στα άδυτα της εγκληματικής ομάδας στην οποία έχει μπλέξει… Ο Χατζημήτρος ελέγχει πια τη ζωή όλων, ακόμη και αυτών που δεν το γνωρίζουν…

Ο Άρης αντιλαμβάνεται την βάναυση συμπεριφορά του Ρήγα και προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να φύγει, όμως εκείνη δείχνει να έχει παραιτηθεί από τα πάντα.

Ο Χαραλάμπης αναγκάζεται να κάνει πράγματα για τα οποία θα μετανιώσει. Ο Χρόνης κι ο Βαγγέλης βρίσκουν το όπλο του φόνου, το οποίο τους οδηγεί σε νέο ύποπτο. Την ίδια ώρα, η Αλίκη έχει εξαφανιστεί από το Grand Hotel και όλοι ψάχνουν με αγωνία να την βρουν…

Η Κυβέλη ζητά απελπισμένη από τον Ρήγα να της πει τι έχει συμβεί στην Αλίκη, ενώ ο Άρης είναι ο μόνος που καταλαβαίνει πού μπορεί να την βρει και τρέχει να την προλάβει…

Ο Χρόνης με τον Βαγγέλη αναζητούν την Στέλλα, η οποία φαίνεται να γνωρίζει πολλά για την δολοφονία του Πέτρου. Ο Χατζημήτρος ζητάει να δει τον Χαραλάμπη και του προτείνει κάτι που δεν το περιμένει… Είναι όμως, ειλικρινής απέναντι του ή πρόκειται για παγίδα;

Δείτε το Trailer