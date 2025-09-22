Τομ Χόλαντ: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε στα γυρίσματα του Spider-Man

Ο Τομ Χόλαντ. Πηγή: ΕΡΑ

Ο Τομ Χόλαντ φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έπειτα από ένα κόλπο στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Brand New Day που πήγε στραβά την Παρασκευή.

Ο 29χρονος Βρετανός ηθοποιός φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι του έπειτα από πτώση στα γυρίσματα των Leavesden Studios στο Γουότφορντ.

Τα γυρίσματα της ταινίας της Marvel, αξίας 150 εκατομμυρίων λιρών, διακόπηκαν καθώς ο σταρ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και έλαβε τις πρώτες βοήθειες για διάσειση.

Τα γυρίσματα πιστεύεται ότι έχουν ανασταλεί για αρκετές εβδομάδες, όσο ο Τομ Χόλαντ αναρρώνει. Ο πατέρας του Τομ, Ντόμινικ, παρευρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο στο Μέιφερ την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας ότι ο γιος του θα έλειπε από τα γυρίσματα «για λίγο».

Ο ηθοποιός ήταν επίσης παρών στην εκδήλωση και φωτογραφήθηκε με την συμπρωταγωνίστριά του και σύντροφό του, Ζεντάγια, 28 ετών. Ωστόσο, έχει αναφερθεί ότι ο Τομ έφυγε νωρίς επειδή ένιωσε αδιαθεσία. 

Η Daily Mail επικοινώνησε με εκπροσώπους του Τομ Χόλαντ, των Leavesden Studios, της Sony Pictures και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Ανατολικής Αγγλίας για σχόλια.

Ένας εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας δήλωσε στην εφημερίδα The Sun : «Μας κάλεσαν στις 10:30 π.μ. την Παρασκευή για να φροντίσουμε έναν ασθενή που είχε τραυματιστεί στα Leavesden Studios στο Γουότφορντ».

