Δημοσκόπηση: Στο 22,6% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα

Enikos Newsroom

πολιτική

κάλπη ευρωεκλογές

Μεγάλο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Palmos Analysis για την ιστοσελίδα TheOpinion, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 29,3% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 13,6%.

Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 11,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 9,9%, ΚΚΕ με 8,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 5,8%, Φωνή Λογικής με 4,2%, ΜεΡΑ25 με 3,4%, Νίκη με 2,5%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 2%.

Παρόμοια εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 22,6% και να ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 10,5%, Ελληνική Λύση με 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, ΚΚΕ με 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,2%, ΜεΡΑ25 με 2,6%, Νίκη με 1,9%, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5%.

Επιπλέον σε ερώτηση εάν οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία ως Πρωθυπουργός το 52% απάντησε «όχι» και το 22% είπε «ναι».

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το 63% να απαντά «σε καμία περίπτωση» και το 15% «όχι και τόσο πιθανό».

