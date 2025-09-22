Τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Τα «καυτά» μέτωπα και το παζάρι

Το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που κινδύνευε να μην προγραμματιστεί εξαιτίας της εξόδου του ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, κλείστηκε τελικά για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη.

Η «γραμμή» για ήρεμα νερά στο Αιγαίο έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα και η Αθήνα φαίνεται ότι βάζει χαμηλά τον πήχη για την συνάντηση. Στόχος θα είναι να διατηρηθεί η επικοινωνία με την τουρκική πλευρά και να μην χειροτερέψει η κατάσταση.

Ήδη οι προσπάθειες της Άγκυρας να επηρεάσει τον στρατηγό Χαφτάρ προκειμένου η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης να κυρώσει τουρκολιβυκό μνημόνιο έχουν επιβαρύνει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επιπλέον η Τουρκία επιδιώκει επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο με στόχο, μεταξύ άλλων, να την οδηγήσει σε ενέργειες που θα ακύρωναν την τμηματική οριοθέτηση της ΑΟΖΕ με την Ελλάδα.

Το γεγονός ότι η Τουρκία ασκεί μεγάλη επιρροή στην Συρία και τον μεταβατικό πρόεδρο, Αχμέντ αλ Σάρα την έχουν αναγάγει σε έναν μεγάλο υπολογίσιμο παίκτη στην Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει στρώσει το κόκκινο χαλί για τον Τούρκο ομόλογό του. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο Ταγίπ Ερντογάν στην συνάντηση με τον Τραμπ στην Νέα Υόρκη αναμένεται να πιέσει για μία ακόμη φορά για την άρση της απαγόρευσης πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να παρακολουθήσει με προσοχή την συνάντηση των δύο ηγετών, που θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες μετά το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να φανεί εάν ο Ερντογάν θα βγει ουσιαστικά ενισχυμένος.

Τα «αγκάθια» της συνάντησης

Τι μέλλει γενέσθαι με το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας και αν θα προγραμματιστεί η συνεδρίαση του.

Το βέτο της Αθήνας στην συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE της ευρωπαϊκής άμυνας.

Η επαναλειτουργία της Θεολογικής σχολής της Χάλκης, το οποίο έχει δεσμευθεί να θέσει ο Τραμπ στην συνάντηση του με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο καθώς η Άγκυρα έχει ενοχληθεί από τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που ανακοίνωσε η Αθήνα και τους χάρτες που τον συνοδεύουν και αποτυπώνουν για πρώτη φορά τα απώτατα δυνητικά όρια επήρειας των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών. Για την Τουρκία οι χάρτες παραβιάζουν το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη

Το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αφιχθεί στη Νέα Υόρκη έχοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών που περιλαμβάνει συναντήσεις με αρχηγούς κρατών, με επενδυτές, με εκπροσώπους οργανώσεων και μελών της ελληνικής και της εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ, συζητήσεις με κορυφαίες δεξαμενές σκέψης και συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ.

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια.

Η πρώτη παρέμβαση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή, ενώ η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην ανοιχτή συζήτηση της Νότιας Κορέας -που ασκεί καθήκοντα προέδρου Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο- με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις και μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της Παρασκευής θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Συναντήσεις με Επενδυτές

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Σημαντικές Επαφές

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων: με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Iλχάμ Αλίγιεφ (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου), με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεϊχη Σαμπάχ Χλαίντ Αλ-Χαμάντ Αλ-Σαμπάχ (Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου), με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα (Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου).

Ακόμα, ο Πρωθυπουργός, θα έχει, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Επίσης ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επαφές και συνεντεύξεις με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Tην Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA).

Ο τίτλος της συζήτησης που θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός είναι «Is Greece back?» και σε ρόλο συντονιστή θα είναι η αρχισυντάκτρια της WSJ, Έμα Τάκερ.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.