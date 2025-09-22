Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης: «Χάλκινος» στη Σιγκαπούρη ο Αντώνης Τσαπατάκης

Ο Αντώνης Τσαπατάκης χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, κατακτώντας το χάλκινο στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73

Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης είχε δείξει από τα προκριματικά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και την πρώτη στη σειρά του.

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, ο Γιάννης Κωστάκης ήταν 4ος στην προκριματική του σειρά στα 50μ. πρόσθιο SB2 και κατετάγη 9ος συνολικά, ενώ η Μαρία Φανουρία Τζιβελέκη πήρε επίσης την 9η θέση στα 50μ. ελεύθερο S5.

