Παγκράτι: Γνωστός στις Αρχές ο 34χρονος άνδρας που δέχθηκε πυροβολισμούς – Ο δράστης τον κυνήγησε πεζός μέχρι την πολυκατοικία

Γνωστός στις αρχές είναι ο 34χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στην οδό Λεάγρου στο Παγκράτι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο άνδρας είχε απασχολήσει τις αρχές για οπαδικά επεισόδια το 2013 και έδινε το παρών σε αστυνομικό τμήμα, ενώ πριν από έξι μήνες είχε εμπλακεί σε ξυλοδαρμό με άγνωστο άνδρα στην Ομόνοια. Οι δύο άνδρες δεν είχαν δώσει συνέχεια στο περιστατικό με μηνύσεις, με την αιτία της συμπλοκής να παραμένει άγνωστη. Οι αστυνομικοί πάντως εκτιμούν ότι πίσω από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε δεν υπάρχουν οπαδικά κίνητρα.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση. Ο 34χρονος δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία πληροφορία για τον δράστη, παρότι φέρεται να έχει έρθει πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, με τις αρχές να ξεσκονίζουν κάμερες ασφαλείας της περιοχής και να λαμβάνουν μαρτυρίες για να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιό του και να φτάσουν στα ίχνη του.

Τις αρχές ενημέρωσαν κάτοικοι της περιοχής που άκουσαν τους πυροβολισμούς, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον τραυματισμένο άνδρα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος δέχθηκε τους πυροβολισμούς την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, συνοδευόμενος από μία γυναίκα – πιθανότατα την σύντροφό του. Μάλιστα, οι αρχές φέρεται να έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ο δράστης κυνήγησε τον 34χρονο πεζός μέχρι την πολυκατοικία και έβαλε το χέρι στην πόρτα για να την κρατήσει ανοιχτή, πριν ανοίξει πυρ.

Υπενθυμίζεται πως στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες.