Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου αλήθεια, είμαι καλά με τη συνείδησή μου»

Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και στην Όλγα Λαφαζάνη.

«Έχει αλλάξει πολύ η καθημερινότητά μου, είναι πολλά τα ταξίδια, πηγαινοέρχομαι στο Στρασβούργο κάθε εβδομάδα. Ακούγεται λίγο κουραστικό αν το σκέφτεσαι, αν δεν το σκέφτεσαι, δεν είναι. Προσπαθώ για το κοινό καλό», είπε αρχικά ο Νίκος Αναδιώτης.

«Τα παιδιά πάντα κάνουν παράπονα αν φεύγουν οι γονείς τους από το σπίτι και θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί. Ευτυχώς όμως, έχουμε τον χρόνο του Σαββατοκύριακου που είναι πολύ πιο ποιοτικός. Η Βασιλική δίνει μεγαλύτερη αξία σε οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Η σύζυγός μου μου λείπει πολύ. Με ένα τηλεφώνημά της, αλλάζει η διάθεσή μου. Στη ζωή μας δεν έχει αλλάξει κάτι, μένουμε στο ίδιο σπίτι, οδηγάμε τα ίδια αυτοκίνητα, απλά καταφέραμε να πάμε λίγο καλύτερες διακοπές οι δυο μας», σημείωσε ο Ευρωβουλευτής αναφερόμενος στην οικογένειά του.

Σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν από έναν χρόνο για τις αμβλώσεις και είχε προκαλέσει αντιδράσεις, ο Νίκος Αναδιώτης σημείωσε: «Μου είναι δύσκολο να προσποιηθώ, παρόλο που έχω περάσει από τον χώρο της υποκριτικής. Στην πραγματική μου ζωή, αν δεν πιστεύω κάτι, δεν μπορώ να προχωρήσω».

«Είπα τη δική μου αλήθεια. Αυτό πίστευα και τότε αλλά και τώρα. Με τη συνείδησή μου είμαι καλά, δεν με απασχολεί και δεν με επηρεάζει όλο αυτό που συνέβη. Δίνω περισσότερη στην κριτική των δικών μου ανθρώπων, δεν με νοιάζει τι θα πει κάποιος που δεν με γνωρίζει. Πλέον θα σκεφτώ τον τρόπο που θα πω κάτι, αλλά συνεχίζω να υπερασπίζομαι τη γνώμη μου. Δεν έχω να φοβηθώ για κάτι», συμπλήρωσε ο Ευρωβουλευτής.

 

Η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Ο Νίκος Αναδιώτης μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο για τις αμβλώσεις είχε πει: «Παραβιάζουμε την ιερότητα της αγέννητης ζωής, ενώ νομοθετούμε και μανιωδώς διαφημίζουμε μορφές συμβίωσης και τρόπους ζωής που αντιβαίνουν στους φυσικούς αναπαραγωγικούς νόμους. Αντιμετωπίζουμε τη γήρανση του πληθυσμού αποκλειστικά ως επίδραση στην τσέπη μας, προβάλλοντας ως δήθεν λύση την αντικατάσταση με αφροασιατικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δεν προτίθενται και δεν ενσωματώνονται στον πολιτισμό μας».

