Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ρωσική επίθεση νωρίς το πρωί στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων δύο, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Το πρωί της Δευτέρας στη Ζαπορίζια άρχισε με εκρήξεις και φωτιές», έγραψε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν κατά την επίθεση τουλάχιστον 10 αεροπορικές βόμβες σ’ αυτή την πόλη των περίπου 700.000 κατοίκων.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 15 κτίρια διαμερισμάτων και 10 κατοικίες καθώς και σε άλλα κτίρια, δήλωσε ακόμα, προσθέτοντας ότι το πτώμα μιας γυναίκας ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 132 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατέγραψε πλήγματα από εννέα σε επτά οικισμούς.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν χθες, Κυριακή, τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ προκάλεσαν επίσης ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροβ.

Από την επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου τραυματίσθηκε ένας άνθρωπος και προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια διαμερισμάτων και κατοικίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

