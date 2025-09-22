Ισραήλ: Ο στρατός ενίσχυσε τις δυνάμεις του σε όλα τα μέτωπα για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά – Άνοιξε ξανά συνοριακό πέρασμα με την Ιορδανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα ισραηλινός στρατός Ισραήλ
Πηγή: IDF

Ο ισραηλινός στρατός  δήλωσε σήμερα ότι ενίσχυσε όλα τα μέτωπα συγκρούσεων με εναέριες, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις σε όλη τη χώρα στη διάρκεια των εορτών για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά.

Νωρίτερα φέτος, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατός σταμάτησε την πρακτική του να χορηγεί μαζικά άδεια στα στρατεύματα στη διάρκεια εορτών.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έρευνα του στρατού, η οποία συμπέρανε ότι η Χαμάς εκμεταλλεύτηκε τη μειωμένη παρουσία στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, στη διάρκεια εβραϊκής γιορτής, για να εξαπολύσει την επίθεσή της, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα ενημέρωσης.

Οι εορτασμοί για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου και διαρκούν έως την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, το πέρασμα Άλενμπι, η μοναδική διέξοδος μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, άνοιξε και πάλι για τους ταξιδιώτες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής αρχής που είναι υπεύθυνη για τα χερσαία σύνορα.

Το Ισραήλ έκλεισε επισήμως το πέρασμα στις 19 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα αφότου Ιορδανός οδηγός φορτηγού άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στρατιώτες. Το συνοριακό πέρασμα είναι επίσης η βασική δίοδος για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της Ιορδανίας και της Δυτικής Όχθης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΙΣ: Δραματική υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά και τις άγονες περιοχές- Οι προτάσεις των γιατρών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στηρίζει την κοινωνία με πράξεις

Ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρου: Τι είναι και πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα – Οι αλλαγές για τους φορολογούμενους

Αγορά πολυτελών ακινήτων στα Βόρεια Προάστια: Οι περιοχές που δεν φοβούνται κρίσεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τι σημαίνει η φράση «κατά κρημνόν» και από πού προέρχεται

Τα 4 ζώδια που κάνουν επανεκκίνηση στη ζωή τους με την Ηλιακή Έκλειψη στην Παρθένο
περισσότερα
10:18 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Τερματίζει τους επιπρόσθετους δασμούς που είχε επιβάλει σε ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα από τις ΗΠΑ

Η Τουρκία θα άρει τους επιπλέον δασμούς που είχε επιβάλει το 2018 στις αμερικανικές εισαγωγές ...
08:16 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον δολοφόνο του άνδρα μου» – «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ», είπε ο Τραμπ

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες βρέθηκαν στο Στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνας, τη...
03:45 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Βόρεια Κορέα: Ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ ο Κιμ Γιονγκ Ουν – «Έχω καλές αναμνήσεις από τον Τραμπ»

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μελλοντικές συνομιλίε...
03:15 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ισπανία: Ένας νεκρός εξαιτίας πλημμυρών στην Καταλονία – ΒΙΝΤΕΟ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κυριακή (21/9)...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος