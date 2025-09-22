ΣΥΡΙΖΑ: Ζητεί άμεση σύγκληση της Επιτροπής Εμπορίου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να συζητηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης και καταστροφικής εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και τα μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με επιστολή τους προς την πρόεδρο της Επιτροπής, Φωτεινή Αραμπατζή, οι 7 βουλευτές που υπογράφουν το αίτημα, ζητούν να παραστούν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

«Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βιώνει μια κρίση άνευ προηγουμένου ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της ευλογιάς, καθώς πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί μέσα σε έναν χρόνο», τονίζουν οι βουλευτές και χαρακτηρίζουν «ανεπαρκή, πρόχειρο και αναποτελεσματικό τον υφιστάμενο κυβερνητικό σχεδιασμό».

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και μέλη της Επιτροπής, Χαράλαμπος Καλαματιανός, Βασίλης Κόκκαλης, Καλλιόπη Βέττα, Μίλτος Ζαμπάρας, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Νίκος Παππάς.

