Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Θέλω να δω ξανά τα μάτια της ανοιχτά και να της πω πόσο την αγαπώ»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρινέλλα

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα, στην κατάσταση της υγείας της και τα συναισθήματά του. «Θέλω να ξυπνήσει και να βρεθούμε δίπλα της όσοι την αγαπάμε και να είμαστε μια αγκαλιά. Θέλω να δω ξανά τα μάτια της Μαρινέλλας ανοιχτά και να της πω πόσο πολύ την αγαπώ» είπε συγκινημένος.

«Δυστυχώς καμιά φορά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Δεν έχει σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω της, φτάσαμε στο σημείο να πούμε: γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ; Γιατί; Το λέμε από την άποψη ότι ήταν 5.000 άνθρωποι, όλοι φίλοι της, όλοι οι άνθρωποι οι δικοί της, είδα μία Μαρινέλλα που μπήκε στον θώκο του Ηρωδείου, α καπέλα με το τραγούδι, σε μία νεκρική σιγή, μετά ήρθαν δύο χορευτές για να τη συνοδεύσουν με το λευκό της φόρεμα, σε ένα φως που χτύπαγε και την ανέβαζε στη σκάλα. Εκείνη ήταν η στιγμή της» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

«Πριν από λίγες ημέρες, γράφτηκε πάλι ότι η Μαρινέλλα δεν ζει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, η Μαρινέλλα είναι στην κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή σε μία σταθερά δύσκολη κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα ξανατραγουδήσω, αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν αυτές οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Ήταν ένα κακό όνειρο που θα ήθελα να είναι απλά ένα κακό όνειρο. Είναι μία κακή αλήθεια, ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να γίνουμε μία μεγάλη αγκαλιά όλοι, να μας δει όλους μαζί για τελευταία φορά όπως μας ξέρει κι όπως τη ξέρουμε» πρόσθεσε.

 

«Αν έπρεπε να φύγει, θα θέλαμε κι εμείς και η ίδια να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Δηλαδή ούτε έφυγε τη στιγμή που θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας, αλλά ούτε έμεινε για να μπορέσει να μας καταλαβαίνει και να είμαστε πάλι μια αγκαλιά και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Για εμένα δε θα είναι εύκολη βραδιά, γιατί θα έχω όλα τα συναισθήματα που έζησα μαζί της» κατέληξε ο τραγουδιστής.

11:16 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

