Τραμπ σε Μουνίρ: «Θα εξετάσω τη συμβουλή σου» – Στο τραπέζι η επανεξέταση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας τον ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί αυτή τη στιγμή το κύριο εμπόδιο για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας του Πακιστάν που επικαλείται το Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε στον Μουνίρ ότι «θα εξετάσει τη συμβουλή του».

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για νέο γύρο συνομιλιών, ενώ οι δύο πλευρές συγκρούονται για τους εκατέρωθεν αποκλεισμούς στην περιοχή.

Ο άνθρωπος που εμπιστεύονται Ουάσινγκτον και Τεχεράνη

Ο Μουνίρ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ελάχιστους ξένους αξιωματούχους που απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη τόσο του Τραμπ όσο και του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Τραμπ εξήρε δημόσια τον Μουνίρ και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, μέσω του Truth Social, χαρακτηρίζοντάς τους «δύο φανταστικούς ανθρώπους!».

Ο Σαρίφ απάντησε άμεσα μέσω της πλατφόρμας Χ: «Εκ μέρους του λαού του Πακιστάν, του στρατάρχη Σαγέντ Ασίμ Μουνίρ και εξ ονόματός μου, εκφράζω τη βαθιά και ειλικρινή μου εκτίμηση για τα ευγενικά και φιλόφρονα λόγια σας».

Η κρίσιμη διαμεσολάβηση και το παρασκήνιο

Η επιρροή του Μουνίρ ήταν καθοριστική την περασμένη εβδομάδα, όταν οι διεθνείς προσπάθειες απέτρεψαν την τελευταία στιγμή τη γενίκευση της σύρραξης, μετά την απειλή του Τραμπ ότι ο πολιτισμός του Ιράν θα «πέθαινε» αν δεν επιτυγχανόταν συμφωνία.

Αναφέρεται ότι ο Τραμπ στηρίχθηκε απευθείας στον Μουνίρ για να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στους Ιρανούς.

Ο συνταξιούχος Πακιστανός στρατηγός Άχμεντ Σαΐντ δήλωσε στο Fox News ότι ο Μουνίρ λειτουργεί εδώ και μήνες ως άτυπος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ οι σχέσεις του με το Ιράν χτίστηκαν από την περίοδο 2016-2017.

Σύμφωνα με τον Σαΐντ, ο Μουνίρ είχε μακροχρόνιες επαφές με τον Κασέμ Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε το 2020, και τον Χοσεΐν Σαλαμί, που σκοτώθηκε το 2025.

«Συνεχίζει να είναι μια προσωπικότητα διεθνώς που έχει προσωπικές αλληλεπιδράσεις, μια προσωπική σχέση με την κοινότητα πληροφοριών στο Ιράν, στη στρατιωτική ιεραρχία του Ιράν, στο διπλωματικό σώμα του Ιράν και επίσης στην πλευρά της πολιτικής ηγεσίας», ανέφερε ο Σαΐντ.

Η σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η προσωπική σχέση του Μουνίρ με τον Τραμπ εδραιώθηκε κατά την κρίση Ινδίας – Πακιστάν τον Μάιο του 2025.

Έκτοτε, ο Τραμπ τον έχει εξυμνήσει επανειλημμένα, αποκαλώντας τον «Εξαιρετικό άνθρωπο», «σπουδαίο μαχητή», «τον αγαπημένο μου Στρατάρχη».

Ενώ ο Μουνίρ επισκέφθηκε πρόσφατα το Ιράν -ο πρώτος ξένος στρατιωτικός ηγέτης που το πράττει μετά την κλιμάκωση- ο πρωθυπουργός Σαρίφ μετέβη στη Σαουδική Αραβία για να εξασφαλίσει περιφερειακή στήριξη στις ειρηνευτικές προσπάθειες της χώρας.

Οι δύο άνδρες, Μουνίρ και Τραμπ, φέρονται πλέον να συνομιλούν απευθείας, με τον Πακιστανό Στρατάρχη να αποτελεί τον κρίσιμο διαμεσολαβητή μεταξύ των Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από: Reuters, Fox News, Guardian

