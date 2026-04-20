Τεχεράνη: «Η Ουάσινγκτον δεν είναι καθόλου σοβαρή – Δεν σχεδιάζουμε νέο γύρο συνομιλιών»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει στα πλάνα της νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για συνεχή παραβίαση της εκεχειρίας και «παιχνίδια επίρριψης ευθυνών», τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ αδυνατούν να διδαχθούν από τις προηγούμενες εμπειρίες τους.

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, τόνισε πως η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι οι διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν ανεπίλυτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι «αμυντικές δυνατότητες» του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού του προγράμματος, δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ, η Τεχεράνη έχει ήδη ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή για τις αμερικανικές παραβιάσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής της συμφωνίας.

Τόνισε ότι η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού και η επίθεση σε ιρανικό πλοίο αποτελούν κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου.

Κατήγγειλε επίσης ότι οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν πως η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο δεν αποτελούσε μέρος της συμφωνίας, παρά τις σαφείς διευκρινίσεις της Τεχεράνης και του Ισλαμαμπάντ.

Υπογράμμισε ότι πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος ήταν ασφαλείς περιοχές, και πλέον η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταστήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ υπόλογους για την αποσταθεροποίησή τους.

«Παιχνίδι κατηγοριών» από την Ουάσιγκτον

Ο Μπαγκαΐ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ.

«Οι Αμερικανοί παίζουν το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών στο Ιράν. Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται αντί να παίζουν εκείνοι έναν θετικό ρόλο. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, πάντα μας κατηγορούν. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή», είπε.

Η εμπειρία της «προδοσίας» και η επιφυλακτικότητα

Απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου IRNA σχετικά με το αν ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί «εξαπάτηση» για την προετοιμασία της επανέναρξης των επιθέσεων, ο Μπαγκαΐ υπενθύμισε τις προηγούμενες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.



«Σίγουρα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την πολύ δαπανηρή εμπειρία που είχαμε τον περασμένο χρόνο, ούτε για μια στιγμή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι σε δύο περιπτώσεις, σε λιγότερο από εννέα μήνες, οι ΗΠΑ πρόδωσαν τη διπλωματία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, παραβίασαν το διεθνές δίκαιο με τον πιο σοβαρό δυνατό τρόπο, εισέβαλαν στο έδαφος του Ιράν, θανάτωσαν μεγάλο αριθμό ηγετικών στελεχών μας και Ιρανών πολιτών, και προκάλεσαν ζημιές σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία», τόνισε.

«Επομένως, όλοι οι τομείς του Ιράν πρέπει να είναι σε εγρήγορση… Στις διπλωματικές διαδικασίες, πρέπει να είμαστε εξίσου προσεκτικοί με τις μηχανορραφίες του εχθρού, και ίσως ακόμη περισσότερο από ό,τι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το σοφό καθήκον της διαπραγματευτικής ομάδας και ολόκληρου του κυβερνητικού σώματος».

Το «λάθος» της επανάληψης

Τέλος, ο Μπαγκαΐ αναφέρθηκε στην «επιμονή» των ΗΠΑ σε «μη ρεαλιστικές θέσεις», όπως ο μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου, παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει θέσει ως όρο να μην συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Δυστυχώς, η Αμερική δυσκολεύεται να διδαχθεί από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Επιμένει σε ορισμένες παράλογες και μη ρεαλιστικές θέσεις, παρόλο που τις έχει δοκιμάσει στο παρελθόν. Εμείς οι Ιρανοί λέμε: “Είναι λάθος να δοκιμάζεις το ήδη δοκιμασμένο“, αλλά προφανώς οι αντίπαλες πλευρές επιμένουν να επαναλαμβάνουν αυτό το λάθος ξανά – και φυσικά, δεν θα λάβουν διαφορετική απάντηση από ό,τι στις προηγούμενες περιπτώσεις».