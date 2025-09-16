Ειρήνη Μουρτζούκου: Δέχεται δεκάδες ερωτικά γράμματα από γυναίκες εκτός φυλακών – Ποια είναι η σχέση της με την Ρούλα Πισπιρίγκου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέες πληροφορίες για την καθημερινότητα της Ειρήνης Μουρτζούκου μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Υπενθυμίζεται ότι η 25χρονη έχει ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής του ANT1, «Το Πρωινό», η Ειρήνη Μουρτζούκου δέχεται καθημερινά δεκάδες ερωτικά γράμματα από γυναίκες εκτός φυλακής. Μάλιστα, λαμβάνει και ραβασάκια από συγκρατούμενές της.

Ποια είναι η σχέση της με την Ρούλα Πισπιρίγκου;

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η «κολλητή» της Ειρήνης Μουρτζούκου στις φυλακές, είναι η Ρούλα Πισπιρίγκου. Οι δύο γυναίκες δεν προαυλίζονται, με τις υπόλοιπες συγκρατούμενες, αλλά κάνουν παρέα οι δυο τους στους διαδρόμους των φυλακών.

«Θέλω να πω κάτι που θα σας σοκάρει. Ξέρετε ποια είναι η κολλητή της Ειρήνης μέσα στις φυλακές; Αλλά μιλάμε για κολλητή κολλητή: η Ρούλα Πισπιρίγκου. Αυτή τη στιγμή το αποκαλύπτω για πρώτη φορά. Ούτε η Ειρήνη ούτε η Ρούλα προαυλίζονται γιατί φοβούνται τις υπόλοιπες. Είναι σε έναν χώρο, σαν προαύλιο που δεν έχει και φως. Και όταν ανοίγουν τα κελιά πηγαινοέρχονται. Είναι κολλητές με τη Ρούλα, αυτοκόλλητες. Μου λένε γνωστοί από μέσα ότι είναι σε επίπεδο θαυμασμού. Κοιτάζονται και θαυμάζονται», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

