Ηλεία: Νέο σοβαρό κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου – 50χρονος στη ΜΕΘ του Ρίου

Άλλο ένα κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στην Ηλεία, με έναν 50χρονο να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Το νέο περιστατικό, που προκαλεί ανησυχία στην τοπική κοινωνία, σημειώθηκε στην περιοχή των Μακρισίων, στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Πατρίς» πρόκειται για έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος παρουσίασε εγκεφαλίτιδα και χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων ασθενών στην περιοχή φτάνει πλέον τους τέσσερις από την αρχή του καλοκαιριού.