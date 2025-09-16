Χαρίτσης: «Υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας και τον διαλύσατε – Αριστεία στην κοροϊδία κύριε Μητσοτάκη»

Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι μελετά την ίδρυση υπουργείου Έρευνας και Ανάπτυξης για την «ενοποίηση του χώρου της έρευνας» σχολιάζει με ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης καταλογίζοντάς του ότι υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας, αλλά τον «διέλυσε».

«Χτες ο πρωθυπουργός μας ενημέρωσε ότι μελετά την ίδρυση Υπουργείου Έρευνας και Ανάπτυξης για την “ενοποίηση του χώρου της έρευνας”. Κύριε Μητσοτάκη σας έχω νέα. Υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας. Και τον διαλύσατε. Τον διαλύσατε όταν μεταφέρατε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τον διαλύσατε με την πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που είχαμε ιδρύσει το 2016. Τον διαλύσατε όταν στις “Συμπράξεις Αριστείας” και στο “Trust your Stars” καταπατήσατε όλους τους βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες στην αξιολόγηση των προγραμμάτων, όπως κατήγγειλαν σε ανοιχτή επιστολή τους 875 ερευνητές και επιστήμονες («επιλέχθηκαν οι καλύτεροι», είπε χτες στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας κ, Βλάσης, απαντώντας σε επίκαιρη κοινοβουλευτική ερώτησή μου για το σκάνδαλο του “Trust your Stars”). Τον διαλύσατε με τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και την προκήρυξη προγραμμάτων που απέκλειαν τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Τον διαλύσατε με τη συστηματική υποχρηματοδότηση της έρευνας», τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σε ανάρτησή του.

«Δεν το λέω εγώ. Το λέει καλύτερα από μένα ο πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κ. Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, διαπρεπής επιστήμονας, που παραιτήθηκε -όπως και σχεδόν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, παρότι διορίστηκε από την κυβέρνησή σας: “Η έρευνα δεν είναι στις προτεραιότητες του [Πρωθυπουργού]”. Αριστεία στην κοροϊδία κύριε Μητσοτάκη», καταλήγει ο Αλέξης Χαρίτσης.