Χαρίτσης: «Υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας και τον διαλύσατε – Αριστεία στην κοροϊδία κύριε Μητσοτάκη»

Enikos Newsroom

πολιτική

Χαρίτσης: «Υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας και τον διαλύσατε – Αριστεία στην κοροϊδία κύριε Μητσοτάκη»

Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι μελετά την ίδρυση υπουργείου Έρευνας και Ανάπτυξης για την «ενοποίηση του χώρου της έρευνας» σχολιάζει με ανάρτησή του ο Αλέξης Χαρίτσης καταλογίζοντάς του ότι υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας, αλλά τον «διέλυσε».

«Χτες ο πρωθυπουργός μας ενημέρωσε ότι μελετά την ίδρυση Υπουργείου Έρευνας και Ανάπτυξης για την “ενοποίηση του χώρου της έρευνας”. Κύριε Μητσοτάκη σας έχω νέα. Υπήρχε ενιαίος χώρος έρευνας. Και τον διαλύσατε. Τον διαλύσατε όταν μεταφέρατε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τον διαλύσατε με την πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που είχαμε ιδρύσει το 2016. Τον διαλύσατε όταν στις “Συμπράξεις Αριστείας” και στο “Trust your Stars” καταπατήσατε όλους τους βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες στην αξιολόγηση των προγραμμάτων, όπως κατήγγειλαν σε ανοιχτή επιστολή τους 875 ερευνητές και επιστήμονες («επιλέχθηκαν οι καλύτεροι», είπε χτες στη Βουλή ο υφυπουργός Παιδείας κ, Βλάσης, απαντώντας σε επίκαιρη κοινοβουλευτική ερώτησή μου για το σκάνδαλο του “Trust your Stars”). Τον διαλύσατε με τον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και την προκήρυξη προγραμμάτων που απέκλειαν τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Τον διαλύσατε με τη συστηματική υποχρηματοδότηση της έρευνας», τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σε ανάρτησή του.

«Δεν το λέω εγώ. Το λέει καλύτερα από μένα ο πρώην Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κ. Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, διαπρεπής επιστήμονας, που παραιτήθηκε -όπως και σχεδόν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, παρότι διορίστηκε από την κυβέρνησή σας: “Η έρευνα δεν είναι στις προτεραιότητες του [Πρωθυπουργού]”. Αριστεία στην κοροϊδία κύριε Μητσοτάκη», καταλήγει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιματολογικές Κακοήθειες: Οι συχνότεροι τύποι, τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία

Πόσο συχνά πρέπει να τρώμε και ποια είναι η καλύτερη ώρα για τα γεύματα μας; Τι συμβουλεύουν οι επιστήμονες

e-ΕΦΚΑ: Πότε κάνει πρεμιέρα η αναβαθμισμένη έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων για την κανονιστική πετρελαιοειδών

Ποιοι είναι οι κρυφοί κίνδυνοι από την εκτροπή αστεροειδών – Επιστήμονες αποκαλύπτουν

Τι νέο έρχεται για την Apple μετά το iPhone 17;
περισσότερα
16:01 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης»

«Ο Πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργ...
15:47 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Νταγκ Μπέργκαμ έστειλε σήμα επιτάχυνσης των επενδύσεων στα ναυπηγεία Ελευσίνας

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο αποκαλούμενος κι ως «τσάρος της ενέργειας» κατά την επίσκεψή ...
15:34 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Δόμνα Μιχαηλίδου: Αρχίζει η β’ φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

Την έναρξη της β’ φάσης του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» ανακοινώνει το υπου...
15:14 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: «Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του στη Γάζα»

«Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ και τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος