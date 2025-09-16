Λάρισα: Ελεύθερος χωρίς όρους ο 13χρονος που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα: Ελεύθερος χωρίς όρους ο 13χρονος που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη – Τι υποστήριξε στην απολογία του
Πηγή: unsplash/Gilles Lambert

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε πριν από λίγο ο ανήλικος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας larissanet.gr, ο ανήλικος υποστήριξε στην απολογία του ότι το βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει άλλον ανήλικο από τον σχολικό του περίγυρο δεν το κατασκεύασε ο ίδιος αλλά το βρήκε σε κλειστή ομάδα στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, το δημοσίευσε σε διαφορετική κλειστή ομάδα για να ενημερωθεί, όπως υποστήριξε, συγγενικό πρόσωπο του ανήλικου.

Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε γνωστό στις Αρχές την Κυριακή, ενώ ο ανήλικος, που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και εξύβριση μέσω διαδικτύου, είχε κρατηθεί δύο μέρες μέχρι να απολογηθεί.

 

 

