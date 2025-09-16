Χανιά: Θύματα απάτης μέσω facebook δύο εκπαιδευτικοί – Τους «έφαγαν» λεφτά για σπίτια που δεν υπήρχαν

Χανιά: Θύματα απάτης μέσω facebook δύο εκπαιδευτικοί – Τους «έφαγαν» λεφτά για σπίτια που δεν υπήρχαν

Θύματα απάτης έπεσαν δύο εκπαιδευτικοί, στην προσπάθειά τους να βρουν σπίτι στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας zarpanews.gr, οι εκπαιδευτικοί έπεσαν θύματα ψεύτικης αγγελίας στο facebook για ενοικίαση διαμερισμάτων, που δεν υπήρχαν.

Στην μία περίπτωση μάλιστα, η εκπαιδευτικός έδωσε ως προκαταβολή δύο ολόκληρα ενοίκια δήθεν για να κλείσει το σπίτι. Ωστόσο, λίγο αργότερα διαπίστωσε στο ραντεβού με τον υποτιθέμενο ιδιοκτήτη ότι και σπίτι δεν υπήρχε και αυτός που συνομιλούσε δεν ήταν αυτός που παρίστανε αλλά ένας απατεώνας, ο οποίος έκλεισε την σελίδα αμέσως μετά το περιστατικό.

Και οι δύο εκπαιδευτικοί έχουν κληθεί να υπηρετήσουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί τόσο στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όσο στην αστυνομία.

 

