Γεωργιάδης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Μέρα μεγάλης χαράς για μένα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Γεωργιάδης για προσχώρηση Λοβέρδου

Για «μέρα μεγάλης χαράς» κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

«Μία μέρα μεγάλης χαράς για μένα να καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα», γράφει σε σχετική ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να τρώμε και ποια είναι η καλύτερη ώρα για τα γεύματα μας; Τι συμβουλεύουν οι επιστήμονες

Νοσηλεύτρια έσωσε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα

Nέα εφαρμογή για ηλεκτρονικά τιμολόγια σε συμβάσεις με το Δημόσιο (B2G)

Νέα εκδήλωση της ΔΥΠΑ «Ημέρες Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη: Πόσοι πολίτες την επισκέφθηκαν

Τεστ προσωπικότητας: Η πόρτα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ένα κρυφό μήνυμα για εσάς

Τι σημαίνει η φράση «πνέω τα λοίσθια» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:05 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Εκκλησί...
12:58 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: Χρειάστηκαν δύο μήνες για να ομολογήσει ο κ. Μαρινάκης ότι ως σήμερα η κ. Σεμερτζίδου είναι μέλος της ΝΔ

«Χρειάστηκαν δύο μήνες και δεκάδες μισόλογα για να σπάσει τη σιωπή του ο κ. Μαρινάκης και να ο...
12:23 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τον Λοβέρδο στη ΝΔ: Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, ενώνουμε τις προσπάθειές μας

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ σύμφωνα με τις...
12:05 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Στη Νέα Δημοκρατία προσχωρεί ο Ανδρέας Λοβέρδος

Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συναντήθη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος