Γεωργιάδης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Μέρα μεγάλης χαράς για μένα»

Για «μέρα μεγάλης χαράς» κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

«Μία μέρα μεγάλης χαράς για μένα να καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα», γράφει σε σχετική ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης.