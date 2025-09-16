Γεωργιάδης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: «Μέρα μεγάλης χαράς για μένα»

Για «μέρα μεγάλης χαράς» κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.
«Μία μέρα μεγάλης χαράς για μένα να καλωσορίζω τον αδελφικό μου φίλο Ανδρέα Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία και στη μάχη για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα», γράφει σε σχετική ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης.
Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας @kmitsotakis συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο των «Δημοκρατών» @a_loverdos και στελέχη του κόμματος.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον κ. Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία και…
