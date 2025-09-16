Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου» – Η συγκινητική ανάρτηση στο Facebook

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε σε μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025, συνοδεύοντάς την με ένα βίντεο και την φράση: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου».

Στην αρχή του βίντεο ο «Greek Freak» δηλώνει: «ένα είναι σίγουρο, από τη φύση μου θα βρω ξανά τον τρόπο να σηκωθώ», ενώ στην συνέχεια προβάλλεται ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη Τύπου μετά τον μικρό τελικό, που ο Γιάννης λέει: «κάθε φορά που παίζω με την εθνική Ελλάδος αγαπώ ξανά το παιχνίδι».

Στο βίντεο ξεχωρίζει και η δήλωση του Σπανούλη για τον Γιάννη: «είναι συγκεντρωμένος είναι αφοσιωμένος ηγέτης, ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτες που έχουμε δει ποτέ».

Στη συνέχεια ακούγεται η φράση του Γιάννη: «Αν είσαι σε θέση να κάνεις χαρούμενους 12 εκατομμύρια Έλληνες και να μπορείς να εμπνεύσεις την επόμενη γενιά όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Αγαπώ τον πολιτισμό, τα αποδυτήρια τους συμπαίχτες μου».

Το βίντεο ολοκληρώνεται με στιγμές μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τονίζει πως «είναι ό,τι σημαντικότερο έχω πετύχει στη ζωή μου».

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

