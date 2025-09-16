Πάτρα: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή

Περιστατικό ξυλοδαρμού ενός 14χρονου μαθητή από ανήλικους σημειώθηκε την Δευτέρα στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελία του 14χρονου και του πατέρα του, το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα, τρεις ανήλικοι εντόπισαν τον μαθητή να κινείται πεζός και του προκάλεσαν ελαφρές σωματικές βλάβες στο πρόσωπο.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους (δυο κορίτσια – ένα αγόρι) ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων από κοινού. Παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

