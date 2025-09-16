Ταύρος: Εντοπίστηκαν τρύπες από σφαίρες στη τζαμαρία της Εφορίας

Ταύρος: Εντοπίστηκαν τρύπες από σφαίρες στη τζαμαρία της Εφορίας

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στον Ταύρο, καθώς εντοπίστηκαν τρύπες από σφαίρες στη τζαμαρία της Εφορίας.

Συγκεκριμένα, ήταν 9:30 το πρωί της Τρίτης (16/9) όταν ο προϊστάμενος του ΚΕΦΟΔΕ είδε τις δύο οπές σε τζαμαρία και ενημέρωσε την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., που δεν εντόπισαν ευρήματα, δηλαδή κάλυκες ή κάτι άλλο. Ωστόσο, οι έρευνες των αρχών για το περιστατικό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως προκύπτει από την ενημέρωση που έχει η αστυνομία, η εφορία έκλεισε κανονικά στις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας (15/9) χωρίς κανείς να έχει αντιληφθεί το παραμικρό.

