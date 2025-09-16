Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολυκυθάς μιλούν για τη συνεργασία τους στο OPEN: «Βρήκα τρύπα και τρύπωσα»

Μάνος Νιφλής Γιάννης Κολοκυθάς
Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς φέτος συνεργάζονται στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος». Η Έλενα Πολυκάρπου συνάντησε τους δύο δημοσιογράφους και παρουσιαστές και εκείνοι μίλησαν στην κάμερα της «Super Κατερίνας».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το ποιο όνομα είναι πρώτο, ο Μάνος Νιφλής ξεκαθάρισε πως: «Πιο ηλίθια συζήτηση δεν μπορεί να υπάρξει στην ελληνική τηλεόραση. Την ακούω συχνά πυκνά».

Στη διάρκεια των δηλώσεών τους, η Έλενα Πολυκάρπου τους διάβασε ένα κείμενο το οποίο ανέφερε ότι: «Η τηλεοπτική τους ένωση έγινε λόγω της αποχώρησης του Παναγιώτη Στάθη. Παρ’ όλα αυτά ο αντικαταστάτης Μάνος Νιφλής έκανε ραδιόφωνο με τον Παναγιώτη Στάθη».

Ο Μάνος Νιφλής ανέφερε τότε ότι: «Αυτή είναι η τηλεοπτική πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι το ερώτημά σου δεν είναι ακριβές. Δεν έγινε ακριβώς έτσι. Είναι ένα παρασκήνιο που θα γραφτεί πολλά χρόνια μετά σε βιβλίο. Το πού είχα κλειστεί και τι έχει γίνει, άστο, θα γραφτεί πολλά χρόνια μετά σε βιβλίο. Πάντως, όπως και να ‘χει, δεν έγινε κάποια αναγκαστική αντικατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Φέτος έγινε ένα συμπούρμπουλο στην ελληνική τηλεόραση στο ενημερωτικό κομμάτι και σε αυτόν τον κύκλο που άνοιξε, βρήκα τρύπα και τρύπωσα».

Σχετικά με το αν έχουν ανταλλάξει μηνύματα με τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος παρουσιάζει με την Άννα Λιβαθυνού την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ANT1, ο Γιάννης Κολοκυθάς απάντησε: «Έχουμε ανταλλάξει ήδη μηνύματα. Έχουμε πει για την ομάδα του. Είναι κακός γαύρος, εγώ είμαι πολύ Παναθηναϊκός, κανονικός άνθρωπος, άρα καταλαβαίνεις τι έχουμε πει».

