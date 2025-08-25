Open: Πρεμιέρα για την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» – Τα πρώτα λόγια του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά

Την πρώτη τους «καλημέρα» για τη φετινή σεζόν είπαν μέσα από τη συχνότητα του OPEN οι δημοσιογράφοι Μάνος Νιφλής και Γιάννης Κολοκυθάς, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος». Η πρεμιέρα της εκπομπής σηματοδότησε και την επιστροφή του Μάνου Νιφλή, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο κανάλι και στο στούντιο, έπειτα από απουσία δύο ετών.

Με εμφανή ενθουσιασμό, οι δύο παρουσιαστές αντάλλαξαν τα πρώτα τους λόγια στον «αέρα», δίνοντας τον τόνο της νέας σεζόν. «Καλημέρα σας. Καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο κύριος Μάνος Νιφλής, παρακαλώ.» είπε αρχικά ο Γιάννης Κολοκυθάς.

«Ένα μικρό διάλειμμα ήταν. Επέστρεψα. Πετάχτηκα σε μία δουλειά δύο χρόνια και γύρισα, έτσι» είπε στην συνέχεια ο Μάνος Νιφλής.

«Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή σεζόν, που λέμε. Καλή σεζόν, όχι καλό χειμώνα», ήταν τα πρώτα λόγια των δύο δημοσιογράφων.

