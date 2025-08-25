Τραγωδία στην Ινδία: 8 νεκροί και 45 τραυματίες ύστερα από σύγκρουση φορτηγού με τρακτέρ που μετέφερε προσκυνητές

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Ινδίας, όπου φορτηγό που μετέφερε κοντέινερ συγκρούστηκε με τρακτέρ το οποίο μετέφερε περίπου 60 άτομα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ενώ 45 τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 2:15 τα ξημερώματα (τοπική ώρα). Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του τρακτέρ, με τους επιβάτες να παγιδεύονται και να τραυματίζονται σοβαρά. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, οι περισσότεροι από τους τραυματίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ενώ τρεις παραμένουν διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση.

#WATCH | Uttar Pradesh | Visuals from the spot where 8 people died and 43 got injured after a container hit a tractor full of devotees of Gogaji, going to Gogamedi, Rajasthan, from Kasganj, near Ghatal village on National Highway 34 under Bulandshahr police station. pic.twitter.com/yjpqNnOhhJ — ANI (@ANI) August 25, 2025

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για άμεση ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το φορτηγό κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα.