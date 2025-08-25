«Ο Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάζει κρίσεις για να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς σε πόλεις που κυβερνούν δημοκρατικοί» – Τι καταγγέλλει η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ

Η κατάσταση στις ΗΠΑ κλιμακώνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε με την αποστολή στρατευμάτων στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ενώ ακολούθησαν προειδοποιήσεις για το Σικάγο και τη Βαλτιμόρη. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ότι «κατασκευάζει κρίσεις» για να στέλνει την Εθνοφρουρά σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, υποστηρίζοντας πως εκεί «κυριαρχεί η εγκληματικότητα».

Ο 79χρονος συντηρητικός ηγέτης εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει το σκληρό του σχέδιο για την πάταξη της παραβατικότητας και της μετανάστευσης. Την Κυριακή απείλησε ανοιχτά πως θα στείλει στρατεύματα και στη Βαλτιμόρη, πρωτεύουσα της πολιτείας Μέριλαντ, όπου κυβερνά ο Δημοκρατικός βετεράνος πολέμου Γουές Μουρ.

Τον Ιούνιο, χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς και πεζοναύτες αναπτύχθηκαν ήδη στο Λος Άντζελες, ενώ από τις 12 Αυγούστου στην Ουάσινγκτον στρατιωτικά οχήματα σταθμεύουν σε κεντρικά σημεία, δίπλα σε εθνικά μνημεία και θεσμούς. Ο Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί. Απείλησε ότι θα διατάξει την ανάπτυξη στρατευμάτων και ομοσπονδιακών δυνάμεων στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη, δηλαδή στην τρίτη μεγαλύτερη και στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι έφεδροι της Εθνοφρουράς υπάγονται στον εκάστοτε κυβερνήτη πολιτείας και μπορούν να κινητοποιηθούν μόνο σε περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές, και πάντα με έγκριση του κυβερνήτη. Ο ρόλος τους δεν προβλέπεται να είναι η αντιμετώπιση εγκληματικότητας ή ταραχών.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμιά νομική βάση, καμιά εξουσία, για να αποπειραθεί να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στο Σικάγο», τόνισε στο CNN ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζει με τις ζωές Αμερικανών, ούτε να κατασκευάζει κρίση για να εκτρέπει την προσοχή, καθώς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο οποίος επεσήμανε μέσω X ότι «εδώ και καιρό συνεργαζόμαστε με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» για την εγκληματικότητα στο Σικάγο. Όμως πρόσθεσε: «Δεν θα αφήσουμε έναν δικτάτορα να μας επιβάλλει τη θέλησή του».

Η αντίδραση ήταν έντονη και από τον κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ. Με ανάρτηση στο X απάντησε στον Τραμπ: «Έλα να κάνεις έναν περίπατο στη Βαλτιμόρη για να δεις τα ψέματα που λες για την πρόοδο που έχουμε πετύχει». Σε σαρκαστικό ύφος συνέχισε: «Έι Ντόναλντ, μπορούμε να σου βρούμε αμαξάκι του γκολφ αν αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Κράτα με ενήμερο!».

Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε μέσω Truth Social: «Υποθέτω πως μιλάει για την εκτός ελέγχου, κυριαρχούμενη από την εγκληματικότητα Βαλτιμόρη; Αν ο Γουές Μουρ χρειάζεται βοήθεια, τότε θα στείλω τα στρατεύματα, όπως γίνεται πολύ κοντά στην Ουάσινγκτον, για να απαλλαγούμε από την εγκληματικότητα».

Ο ίδιος ο Μουρ επανήλθε δηλώνοντας σε CNN και CBS News ότι «δεν θα εγκρίνει να χρησιμοποιηθεί η Εθνοφρουρά του Μέριλαντ» για την αντιμετώπιση εγκληματικότητας, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «αντισυνταγματικό».

Στο μεταξύ, η Washington Post αποκάλυψε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει εδώ και εβδομάδες σχέδια ανάπτυξης της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, με πρόσχημα την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση, χωρίς όμως το Υπουργείο Άμυνας να σχολιάσει.

Την Παρασκευή, από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ υποστήριξε πως «θαυμάσιες αφροαμερικανίδες λένε: ‘σας παρακαλούμε πρόεδρε Τραμπ, ελάτε στο Σικάγο’», ανακοινώνοντας ότι το Σικάγο και η Νέα Υόρκη «θα είναι οι επόμενες» πόλεις στις οποίες θα κινητοποιηθεί η Εθνοφρουρά.

.@POTUS is threatening to send the National Guard to Baltimore. @GovWesMoore has spoken out against this and wrote a letter to the President on Thursday. https://t.co/cSKAIB64Yo pic.twitter.com/xlEXzl103i — Annemarie Bonner (@ABonnerNews) August 24, 2025

Στην Ουάσινγκτον, περισσότερα από 1.900 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν ήδη αναπτυχθεί, προερχόμενα από πολιτείες με Ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες. Σύντομα θα είναι οπλισμένα και θα συνοδεύονται από δυνάμεις ομοσπονδιακών υπηρεσιών, όπως το FBI, η ICE και η DEA. Ο Τραμπ επιμένει: «Θα κάνουμε τις πόλεις μας ασφαλείς, πολύ ασφαλείς».