ΗΠΑ: «Λήξη συναγερμού» για πιθανό ένοπλο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια – O ύποπτος κρατούσε ομπρέλα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, στο Κολούμπια, όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν έναν νεαρό να κρατά ένα αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο. Η τοπική αστυνομία έσπευσε αμέσως στο σημείο για έρευνες, ενώ το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην έκδοση συναγερμού για πιθανό ένοπλο μέσα στη βιβλιοθήκη του campus.

🚨 YET ANOTHER ACTIVE SH00TER HOAX? University of South Carolina – Columbia put out an alert saying there was an active shooter reported in the library. Now they’re saying there is “NO EVIDENCE” of a shooter There’s just this video of a man carrying an object. Why does this… pic.twitter.com/JrwxkHRDUt — Nick Sortor (@nicksortor) August 24, 2025

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν πως δεν υπήρχε καμία ένδειξη παρουσίας όπλου ή ενεργού δράστη μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι έρευνες συνεχίστηκαν προληπτικά σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου, με φοιτητές και προσωπικό να παραμένουν σε εγρήγορση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το περιστατικό φαίνεται πως οφείλεται σε παρεξήγηση, αφού ο νεαρός που θεωρήθηκε ύποπτος κρατούσε τελικά μια ομπρέλα η οποία έμοιαζε με καραμπίνα.

Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά τελικά η υπόθεση έκλεισε χωρίς να επιβεβαιωθεί καμία απειλή.