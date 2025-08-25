ΗΠΑ: «Λήξη συναγερμού» για πιθανό ένοπλο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια – O ύποπτος κρατούσε ομπρέλα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: «Λήξη συναγερμού» για πιθανό ένοπλο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια – O ύποπτος κρατούσε ομπρέλα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας, στο Κολούμπια, όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν έναν νεαρό να κρατά ένα αντικείμενο που έμοιαζε με όπλο. Η τοπική αστυνομία έσπευσε αμέσως στο σημείο για έρευνες, ενώ το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην έκδοση συναγερμού για πιθανό ένοπλο μέσα στη βιβλιοθήκη του campus.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν πως δεν υπήρχε καμία ένδειξη παρουσίας όπλου ή ενεργού δράστη μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι έρευνες συνεχίστηκαν προληπτικά σε όλους τους χώρους του Πανεπιστημίου, με φοιτητές και προσωπικό να παραμένουν σε εγρήγορση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το περιστατικό φαίνεται πως οφείλεται σε παρεξήγηση, αφού ο νεαρός που θεωρήθηκε ύποπτος κρατούσε τελικά μια ομπρέλα η οποία έμοιαζε με καραμπίνα.

Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά τελικά η υπόθεση έκλεισε χωρίς να επιβεβαιωθεί καμία απειλή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ: Η πολύωρη χρήση των Social Media ξηραίνει τον κόλπο σας – Τι αναφέρει αποκαλυπτική μελέτη

Harvard: Τι κάνουν στα 50 όσοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς στα 80

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Μπουγάτσα: Ανέβηκε 2 φορές σε έναν χρόνο η τιμή της

Microsoft: Δοκιμάζει τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογών Android στα Windows 11 – Πώς λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:50 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Μπουλντόζες ξεριζώνουν δέντρα Παλαιστίνιων αγροτών στη Δυτική Όχθη – «Θέλουν να μας αναγκάσουν να μεταναστεύσουμε»

Μπουλντόζες κατέστρεψαν την Κυριακή (24/08) εκατοντάδες δέντρα στο χωριό Αλ Μουγάγιρ, στην κατ...
03:35 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

«Ο Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάζει κρίσεις για να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς σε πόλεις που κυβερνούν δημοκρατικοί» – Τι καταγγέλλει η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ

Η κατάσταση στις ΗΠΑ κλιμακώνεται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε με την αποστολή στρατευμάτω...
03:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

SpaceX: Ακυρώθηκε η 10η δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship – Εντοπίστηκε πρόβλημα λίγο πριν από την εκτόξευση

Η SpaceX του Έλον Μασκ ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή ότι αναβάλλει τη δοκιμαστική πτήση του ...
02:50 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Περού: Έκλεισαν 88 λιμάνια εξαιτίας του ισχυρού αντικυκλώνα που πλήττει τον Νότιο Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Το Περού προχώρησε την Κυριακή στο κλείσιμο των 88 (από τα 122) λιμανιών της χώρας, εξαιτίας τ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο