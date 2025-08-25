Κόστα Ρίκα: Κατάσχεση 1,3 τόνων κοκαΐνης – Με ημιαυτόματα AR-15 οι διακινητές

Σε μεγάλη επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η αστυνομία της Κόστα Ρίκα εντόπισε και κατέσχεσε πάνω από 1,3 τόνους κοκαΐνης, συλλαμβάνοντας δύο υπόπτους, εκ των οποίων ο ένας οπλισμένος με ημιαυτόματο AR-15.

Στη συνοικία Πιέδρας Μπλάνκας, στην Όσα, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης σταμάτησαν σε σημείο ελέγχου όχημα που «μετέφερε 1.299 δέματα με κοκαΐνη, κατά τα φαινόμενα βάρους ενός κιλού το καθένα», γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Ασφάλειας της χώρας Μάριο Σαμόρα.

«Δυο πρόσωπα», το ένα από τα οποία έφερε ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, «συνελήφθησαν», πρόσθεσε. Οι συλλήψεις εγγράφονται στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων σε εξέλιξη στο νότο, κατά τον υπουργό Σαμόρα.

Η Κόστα Ρίκα είναι αντιμέτωπη με έξαρση της δράσης κολομβιανών και μεξικανικών καρτέλ των ναρκωτικών. Έχουν μετατρέψει τη χώρα της κεντρικής Αμερικής σε κόμβο της διακίνησης ουσιών προς άλλες χώρες, ιδίως τις ΗΠΑ, τη χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη κατανάλωση κοκαΐνης στον κόσμο.