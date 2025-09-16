Τράπεζα της Ελλάδος: Στα 8,1 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο 8μηνο

Enikos Newsroom

οικονομία

Τράπεζα της Ελλάδας

Στα 8,1 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025 (Ιανουαρίου – Αυγούστου) από 4,9 δισ. ευρώ που ήταν σε ταμειακή βάση  το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Μάλιστα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά περίπου 65%, αντανακλά τόσο την αύξηση των φορολογικών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 46,7 δισ. ευρώ έναντι 43,3 δισ. ευρώ πέρυσι, όσο και την αύξηση των δαπανών του στα 42,2 δισ. ευρώ από 38,8 δισ. ευρώ, αντιστοίχως,

Το αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1,36 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πλεόνασμα επίσης ύψους 2 δισ. ευρώ εμφάνισε ο Κρατικός Προϋπολογισμός έναντι ελλείμματος 929 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τέλος, η δαπάνη για τόκους που κατέβαλε ο Προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους ήταν αυξημένη στα 6,1 δισ. ευρώ έναντι 5,8 δισ. ευρώ πέρυσι.

